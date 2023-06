Prévention de la violence armée - Montréal lance la ligne RENFORT, un service d'accompagnement téléphonique pour les familles

MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer la mise en service de la ligne RENFORT (514 653-6363), un service d'accompagnement téléphonique à l'intention des familles afin de prévenir la violence armée dans la métropole, déployé avec le soutien du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV).

La ligne d'écoute et de soutien, confidentielle et gratuite, est disponible en semaine, de 8 h à 22 h, et la fin de semaine, de 13 h à 17 h. Le service d'intervenantes et d'intervenants formés et qualifiés est offert en sept langues aux proches et aux parents montréalais qui souhaitent discuter de leurs préoccupations liées à la violence armée ou qui sont inquiets à propos d'un membre de leur famille.

Piloté par le CPRMV, ce projet fait partie des engagements que la Ville a pris au terme du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée de 2022. Il s'agit d'une ressource complémentaire aux efforts menés par les organismes communautaires en prévention et le SPVM. Avec le budget participatif mis sur pied et l'enveloppe de 3 M$ dédiée au financement de 52 projets par et pour les jeunes, le lancement de la ligne RENFORT est le troisième engagement concrétisé par la Ville de Montréal depuis la tenue du Forum.

« Les parents qui se sentent impuissants face aux situations de violence que peuvent vivre leurs enfants disposent maintenant d'un service téléphonique où des spécialistes leur répondent sans jugement. Il est très important pour nous qu'ils puissent être écoutés, conseillés ou référés vers les nombreux services et ressources qui existent sur le territoire de la métropole. En misant sur la prévention et en cherchant à améliorer la qualité de vie et le parcours des jeunes, cette initiative incarne le modèle montréalais en sécurité urbaine. La sécurité des Montréalaises et des Montréalais est notre grande priorité et aucun effort ne sera ménagé pour assurer la quiétude dans nos quartiers », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Je remercie le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, nos partenaires communautaires et les groupes citoyens pour leur implication dans ce projet qui, nous l'espérons, deviendra la porte d'entrée vers un accompagnement individuel et personnalisé. Cette initiative soutiendra les familles montréalaises et contribuera à renforcer leur sentiment de sécurité, tout en bâtissant une ville plus solidaire », a expliqué Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous sommes heureux que la ligne RENFORT, une ressource confidentielle et essentielle, soit mise en service en ce début d'été. Nous remercions la Ville de Montréal pour sa confiance et nous sommes prêts à répondre à la demande grâce à nos ressources et notre expertise, afin de contribuer à contrer la violence armée à Montréal », a soutenu Roselyne Mavungu, directrice générale du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence.

« Nous constatons sur le terrain les besoins des familles et nous sommes heureux de participer à la mise en place de ce nouvel outil préventif et humain. La ligne offrira à la population du soutien et de l'écoute, sans jugement et sans judiciariser leur proche », a expliqué Yanick Galan, directrice du Centre de promotion communautaire le Phare.

La ligne d'écoute et de soutien, confidentielle et gratuite, est disponible en semaine, de 8 h à 22 h, et la fin de semaine, de 13 h à 17 h. Pour joindre la ligne RENFORT : 514 653-6363 ou www.ligne-renfort.org .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591 ; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]