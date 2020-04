Prévention contre la COVID-19 - Chapeau à la Municipalité de Chibougamau!

CHIBOUGAMAU, QC, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les représentants syndicaux des employés municipaux de Chibougamau, dans la région du Nord-du-Québec, saluent les efforts qui ont été déployés par la Municipalité afin de protéger ses travailleurs contre la COVID-19.

Les parties se sont entendues très rapidement afin de répartir le travail entre deux équipes. Cette entente a ainsi permis de maintenir tous les employés au travail tout en respectant les consignes de sécurité de la santé publique.

Le syndicat tient à souligner la grande collaboration de la Ville, cette dernière ayant mis en place cette option pour l'exécution sécuritaire et efficace des tâches des travailleurs.

« Nous sommes très satisfaits de cette entente. Notre employeur a fait preuve de souplesse afin de réduire l'impact humain de la pandémie en permettant à tous ses employés de continuer à offrir des services de proximité aux citoyens et citoyennes. Plus que jamais, nous sommes fiers de travailler pour la Ville de Chibougamau », a déclaré Mathieu Robinson, président du SCFP 1269.

Le SCFP 1269 représente 50 cols bleus, cols blancs et techniciens.

