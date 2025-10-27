Prévention auprès des jeunes - Retour et bonification du programme Kinga, prévention jeunesse

QUÉBEC, le 27 oct. 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) devance les inscriptions et bonifie le contenu du programme éducatif Kinga, prévention jeunesse. Pour cette nouvelle édition, une activité consacrée aux risques psychosociaux liés au travail a été ajoutée pour les jeunes du secondaire. De plus, l'inscription est devancée pour mieux s'arrimer au calendrier scolaire, ce qui laisse plus de temps au personnel enseignant pour réaliser leurs projets.

Ce programme, déjà bien connu du milieu scolaire, a pour objectif de sensibiliser les jeunes à des valeurs comme la justice sociale, la santé, la sécurité et l'égalité. En outre, les matières scolaires auxquelles chaque activité peut être adaptée au secondaire sont maintenant clairement indiquées.

Qu'est-ce que Kinga, prévention jeunesse?

Kinga offre des activités pédagogiques clés en main permettant aux élèves de la maternelle à la fin du secondaire de développer des compétences personnelles et sociales de manière ludique et dynamique. Ce programme vise le développement d'une culture de prévention durable, en sensibilisant et en outillant les jeunes tout au long de leur parcours scolaire et de leur intégration au marché du travail.

Les inscriptions sont ouvertes en ligne du 27 octobre 2025 au 16 novembre 2025.

Pour en savoir davantage, visitez nos pages consacrées à ce sujet : CNESST | Kinga primaire et CNESST | Kinga secondaire.

Règlements du concours : CNESST | Règlements du concours Kinga

