Prévention auprès des jeunes - Participez en grand nombre au programme Kinga, prévention jeunesse de la CNESST

QUÉBEC, le 25 nov. 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les membres du personnel scolaire à participer à la quatrième édition de son programme éducatif Kinga, prévention jeunesse.

Kinga offre des activités pédagogiques clés en main pour sensibiliser les jeunes à des valeurs comme la justice sociale, l'équité, la santé, la sécurité et l'égalité. Ce programme a pour objectif de permettre aux élèves de la maternelle à la fin du secondaire de développer des compétences personnelles et sociales de manière ludique et dynamique.

Kinga est un programme inscrit à la Stratégie jeunesse de la CNESST. Il vise le développement d'une culture de prévention durable en sensibilisant et en outillant les jeunes tout au long de leur parcours scolaire et de leur intégration au marché du travail.

La CNESST accordera une aide financière de 300 $ aux membres du personnel scolaire qui s'inscriront. Cette aide a pour objectif, notamment, de soutenir la réalisation des activités proposées. De plus, un concours permettra aux établissements scolaires participants de courir la chance de gagner un des 5 prix nationaux de 5 000 $ ainsi qu'un des 18 prix régionaux de 2 000 $.

Les inscriptions sont ouvertes en ligne du 25 novembre 2024 au 20 décembre 2024.

Pour en savoir davantage ou pour vous inscrire, visitez nos pages consacrées à ce sujet : CNESST | Kinga primaire et CNESST | Kinga secondaire.

Règlements du concours :

CNESST | Règlements du concours Kinga

« Pour favoriser le développement d'une culture de prévention chez nos jeunes, il est important que l'apprentissage de savoirs commence sur les bancs d'école. La participation au programme Kinga leur fournira des connaissances qui les aideront à faire respecter leurs droits et à rendre leurs milieux de travail toujours plus sains, sécuritaires, justes et équitables. Je remercie le personnel scolaire pour son implication. »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

