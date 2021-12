MONTRÉAL, le 29 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Polytechnique Montréal est fière d'annoncer que Carl-Éric Aubin, professeur titulaire au Département de génie mécanique de Polytechnique Montréal, professeur associé au Département de chirurgie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, chercheur au CHU Sainte-Justine et directeur exécutif et scientifique de l'Institut TransMedTech, a été nommé membre de l'Ordre du Canada, la plus prestigieuse distinction honorifique civile canadienne.

Cette distinction gratifie la contribution exceptionnelle à la nation canadienne de cet éminent spécialiste de la biomécanique de la colonne vertébrale, dont les travaux ont permis des avancées notables dans le traitement des maladies musculo-squelettiques touchant les adolescents. Elle couronne un parcours maintes fois récompensé, les réalisations du Pr Aubin lui ayant notamment déjà valu d'être élevé au rang de Fellow de l'Académie canadienne du génie l'an dernier, de recevoir cette année un prix Honoris Genius remis par l'Ordre des ingénieurs du Québec, de se voir décerner un doctorat honoris causa de l'Université Aix-Marseille en 2018 et d'être lauréat du Prix Jacques-Rousseau de l'Acfas en 2015 (cf. liste complète des récompenses décernées au Pr Aubin).

« Je suis infiniment touché et reconnaissant de recevoir cette prestigieuse distinction, témoigne le Pr Carl-Éric Aubin. La recherche scientifique est une œuvre d'équipe, toutes disciplines confondues. C'est pourquoi je souhaite partager cet honneur avec toutes celles et tous ceux avec qui je collabore, ainsi qu'avec les personnes qui m'inspirent et m'encouragent dans ma carrière de chercheur. »

Création de l'Institut TransMedTech

En 2016, grâce à un appui de 95 M$ du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada, des Fonds de recherche du Québec, du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec et de plusieurs autres partenaires, et avec la collaboration des cinq institutions fondatrices (Polytechnique Montréal, l'Université de Montréal, le CHU Sainte-Justine, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, l'Hôpital général juif de Montréal) le Pr Carl-Éric Aubin lance l'Institut TransMedTech. Véritable laboratoire vivant, l'Institut aide les ingénieurs, les professionnels de la santé, les patients et les entreprises à développer conjointement des technologies médicales innovantes, et à former la relève.

Contributions décisives au traitement des maladies musculosquelettiques

Le Pr Aubin voue ses travaux de recherche à l'étude et à la modélisation biomécanique des déformations rachidiennes complexes (par exemple, scoliose, spondylolisthésis ou problèmes posturaux), ainsi qu'à l'évaluation, la conception et l'optimisation des traitements orthopédiques (corsets, instrumentations chirurgicales, implants) afin de les rendre plus efficients et moins invasifs.



Titulaire de la Chaire de recherche industrielle CRSNG/Medtronic en biomécanique de la colonne vertébrale, il a mis au point une plateforme de conception et de fabrication assistée par ordinateur, de simulation et d'optimisation d'orthèses. Il a également contribué à la mise sur pied du iLab-Spine en biomécanique et imagerie du rachis, un laboratoire international associé, auquel contribuent huit établissements en France et au Québec, dont l'Université Aix-Marseille.

Promoteur de la transdisciplinarité

Attaché à résoudre les difficultés rencontrées par les chirurgiens lors du traitement de leurs patients, le Pr Aubin a bâti une collaboration étroite entre ingénieurs, chirurgiens orthopédistes, experts cliniciens, spécialistes de l'imagerie médicale et partenaires industriels. Il veille également à donner aux patients un rôle dans le processus de création de solutions.

Autres contributions

Le Pr Aubin a publié plus de 270 articles dans des revues scientifiques et livres édités et plus de 670 abrégés publiés dans des revues scientifiques ou actes de conférences, et il est coauteur de 7 brevets. Il a formé plus de 100 étudiants à la maîtrise et au doctorat et plus de 25 postdoctorants, dont plusieurs détiennent des postes importants dans des universités, entreprises et instituts au Canada, aux États-Unis et en Europe.

À propos de l'Ordre du Canada

Créé en 1967, l'Ordre du Canada est l'une des plus hautes distinctions canadiennes ; elle souligne les réalisations de personnes qui prennent part à l'amélioration de notre société. Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre, présidé par le juge en chef du Canada.

À propos de Polytechnique Montréal

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d'ingénierie, est l'une des plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Polytechnique Montréal est située sur le campus de l'Université de Montréal, le plus grand complexe universitaire francophone en Amérique. Avec près de 55 000 diplômés, Polytechnique a formé au-delà de 22 % des ingénieurs en exercice membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Elle propose plus de 120 programmes de formation. Polytechnique compte quelque 294 professeures et professeurs, et accueille 9 930 étudiantes et étudiants. Son budget annuel global s'élève à 275 millions de dollars, incluant un budget de recherche de 105 millions de dollars.

SOURCE Polytechnique Montréal

Renseignements: Renseignements et entrevues : Marie-José Bégin, Service des communications et des relations publiques, Polytechnique Montréal, [email protected], 514 994-0802

Liens connexes

www.polymtl.ca