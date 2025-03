La fondation familiale Pierre Lassonde appuie la relève en génie par la création

d'un institut dédié aux innovations de rupture

MONTRÉAL, le 17 mars 2025 /CNW/ - C'est avec une immense reconnaissance que Polytechnique Montréal annonce aujourd'hui un don historique de 50 M$ qui marque un tournant important dans la recherche scientifique et l'innovation au Québec. Réalisé par la fondation familiale Pierre Lassonde, ce don permettra la création d'un institut spécialisé dans les innovations de rupture, un pôle de recherche et de développement de calibre international ayant pour double mission de développer des innovations technologiques concrètes pour la société et de former les talents dans le secteur des hautes technologies.

Un levier stratégique pour l'innovation au Québec

Les innovations dites de rupture transforment radicalement les paradigmes technologiques existants. Elles donnent naissance à de nouvelles classes de produits et de solutions qui redéfinissent des secteurs d'activité entiers, créant ainsi de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités pour renforcer l'impact socio-économique de la recherche universitaire.

Pierre Lassonde, entrepreneur et mécène, est convaincu que la conception de nouveaux types de semiconducteurs et de dispositifs photoniques ainsi que leur intégration à des applications d'imagerie, de communication ou de technologies quantiques constituent l'une de ces opportunités. « Avec ce don, nous souhaitons offrir aux scientifiques et à la relève en recherche les moyens d'imaginer, de créer et de concrétiser des solutions qui auront un impact réel sur la société », ajoute-t-il. « Le Québec et le Canada ont tout ce qu'il faut pour s'imposer sur la scène mondiale des hautes technologies et je souhaite que ce don agisse de levier pour contribuer à ce que nous y parvenions. »

Diplômé de Polytechnique (Po 71) et président du conseil d'administration de Polytechnique Montréal, M. Lassonde poursuit ainsi son engagement envers son alma mater. Après avoir contribué à la construction des pavillons Lassonde, il pose aujourd'hui un geste de plus pour soutenir la formation et l'innovation en ingénierie au Québec. « Polytechnique a toujours été au cœur de la transformation économique du Québec, que ce soit par le développement de ses villes, l'érection de barrages ou l'émergence de l'industrie aéronautique. Je vois en cet établissement un immense potentiel pour continuer à jouer ce rôle clé dans l'avenir. »

Par son geste, M. Lassonde espère encourager les personnes plus fortunées à faire de même et contribuer ainsi à la naissance de projets structurants. « L'important, ce n'est pas d'accumuler de la richesse, mais plutôt de savoir l'utiliser positivement », souligne-t-il. « J'ai confiance qu'en appuyant nos chercheuses et chercheurs, qui sont parmi les plus performants dans leur domaine, nous contribuerons à l'émergence, au Québec, d'une filière économique de pointe, capable en plus d'avoir un impact sur les autres secteurs de l'économie. »

Selon Maud Cohen, directrice générale de Polytechnique Montréal, « il s'agit du plus important don de l'histoire de Polytechnique Montréal, un geste philanthropique qui marque un tournant majeur pour la recherche et la formation dans le domaine des hautes technologies. Par cet investissement, Pierre Lassonde réaffirme son rôle de bâtisseur et son engagement envers la prochaine génération d'ingénieurs et d'ingénieures ».

Maud Cohen exprime également sa profonde reconnaissance envers « un homme visionnaire dont la générosité exceptionnelle témoigne d'un engagement indéfectible envers son alma mater, l'éducation et l'innovation. Son apport joue un rôle de catalyseur dans une initiative transformatrice qui accélérera la recherche et permettra de former une main-d'œuvre hautement qualifiée, prête à façonner l'avenir technologique du Québec ».

L'approche « Deeptech » en action

En misant sur les forces déjà présentes à Polytechnique Montréal et en permettant d'envisager l'ajout d'équipes de recherche complémentaires, le nouvel institut spécialisé en innovations de rupture souhaite agir comme catalyseur d'innovations dans le domaine des hautes technologies en amenant les scientifiques, ingénieures et ingénieurs et milieux preneurs à travailler ensemble. Il entend s'établir comme un maillon fort et surtout complémentaire aux initiatives majeures déjà en place à Bromont, à Québec et à Ottawa pour contribuer à dynamiser le secteur des hautes technologies dans l'est du Canada.

L'institut adopte ainsi l'approche Deeptech pour que des découvertes issues de la recherche fondamentale se transforment en solutions concrètes pour notre société, que ce soit dans des domaines comme les communications, les sciences de la vie, l'énergie ou la défense.

Il concentrera une partie de ses efforts initiaux à la conception de dispositifs d'émission et de détection dans l'infrarouge moyen, permettant, par exemple, d'envisager des instruments capables de voir à travers le brouillard et la neige pour des lidars plus sécuritaires pour les véhicules autonomes, des technologies compactes pour la défense nationale ou des systèmes d'imagerie ultrasensibles pour des diagnostics précoces des cancers. Les équipes de recherche se pencheront aussi sur le développement de technologies quantique afin de notamment réduire l'empreinte énergétique des technologies numériques et de concevoir des systèmes de communication sécurisés.

« Notre objectif, c'est d'exploiter notre capacité à manipuler les atomes et les photons pour lever les verrous technologiques les uns après les autres », confie pour sa part Oussama Moutanabbir, professeur titulaire au Département de génie physique et co-idéateur du projet.

« Nous pensons y parvenir en réunissant d'abord autour d'un même problème des personnes aux expertises complémentaires de Polytechnique ou d'autres acteurs de l'écosystème ainsi qu'en mettant en place tout ce qu'il faut pour permettre à nos étudiantes et étudiants de réaliser leurs rêves. Ils pourront non seulement continuer de travailler sur leurs projets au terme de leurs études, mais seront aussi accompagnés s'ils envisagent la création d'une entreprise pour amener leurs travaux vers des étapes subséquentes. »

À propos de Pierre Lassonde

Ingénieur de formation, Pierre Lassonde est un entrepreneur et philanthrope reconnu notamment pour son engagement en éducation et en innovation. Président du conseil d'administration de Polytechnique Montréal depuis 2020, il a cofondé Franco-Nevada, la première société de redevances aurifères cotée en bourse, et a soutenu plusieurs initiatives universitaires de renommée internationale.

À propos de Polytechnique Montréal

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d'ingénierie, est l'une des plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Polytechnique Montréal est située sur le campus de l'Université de Montréal, le plus grand complexe universitaire francophone en Amérique. Avec plus de 61 500 diplômés et diplômées, Polytechnique a formé au-delà de 22 % des ingénieurs et ingénieures en exercice membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Elle propose quelque 120 programmes de formation. Polytechnique compte plus de 300 professeurs et professeures, et accueille plus de 10 000 étudiants et étudiantes.

