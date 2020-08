Prestation canadienne d'urgence - La CSN salue les mesures annoncées par le gouvernement fédéral

MONTRÉAL, le 21 août 2020 /CNW Telbec/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) appuie les nouvelles mesures que le gouvernement fédéral entend mettre sur pied pour concrétiser la transition des prestataires de la Prestation canadienne d'urgence (PCU) vers le régime d'assurance-emploi.

« La prolongation de 4 semaines de la PCU devrait assurer un revenu aux travailleuses et aux travailleurs qui allaient bientôt avoir utilisé les 24 semaines auxquelles ils avaient droit, explique Jean Lacharité, vice-président de la CSN. Le crédit de 300 heures assurables qu'accorde le gouvernement fera en sorte que plusieurs prestataires qui n'étaient pas admissibles à l'assurance-emploi auparavant le seront maintenant puisque le seuil d'admissibilité aux prestations régulières sera établi à 420 heures assurables. »

La CSN se réjouit également de la création des trois nouvelles « Prestations canadiennes de la relance économique », lesquelles visent à fournir un revenu aux prestataires de la PCU qui ne seront toujours pas qualifiés pour recevoir des prestations d'assurance-emploi.

« Nous sommes heureux de voir que les travailleuses et les travailleurs indépendants, les personnes malades et celles qui doivent prendre soin d'un proche ne se retrouveront pas sans revenu du jour au lendemain », a ajouté M. Lacharité.

Toutefois, l'organisation syndicale rappelle que ces mesures ne sont que temporaires. Les problèmes qui minent le programme d'assurance-emploi depuis plusieurs années subsistent toujours, tout comme la nécessité de réformer celui-ci. L'annonce faite par la nouvelle ministre des Finances, Chrystia Freeland, sur le gel des cotisations au régime d'assurance-emploi pour les deux prochaines années a également de quoi faire sourciller.

« Nous sommes curieux d'en savoir plus sur le financement de ces nouvelles mesures. Il ne faudrait pas hypothéquer l'avenir à long terme de la caisse de l'assurance-emploi, s'inquiète M. Lacharité. Il ne faudrait pas se réveiller dans deux ans avec des cotisations qui explosent parce qu'on a créé un gigantesque trou dans la caisse. »

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle est composée de près de 1 600 syndicats et regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec, mais également sur l'ensemble du territoire canadien.

SOURCE CSN

Renseignements: Guillaume Francoeur, conseiller aux communications - CSN, [email protected] ou 438 989-3220

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/