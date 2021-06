Présidence de la CSN - Caroline Senneville élue pour diriger la deuxième plus grande centrale syndicale au Québec

MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les 300 000 membres de la CSN ont désormais une nouvelle présidente : Caroline Senneville. Élue par les délégué-es du conseil confédéral virtuel qui se déroule aujourd'hui et demain, celle qui était vice-présidente de la centrale syndicale depuis quatre ans avait déposé sa candidature à la suite de l'annonce surprise du départ de Jacques Létourneau, qui fait le saut en politique municipale.

« Merci aux délégué-es qui m'ont accordé leur confiance. Je ressens une grande fierté d'accéder à la présidence de notre mouvement. C'est à la fois un défi exaltant, mais également lourd de responsabilités. Merci aussi à la militante engagée et indispensable Ann Gingras qui avait déposé sa candidature. Je remercie enfin l'inspirant président et ami Jacques Létourneau, qui a su mener nos batailles avec éloquence et efficacité depuis octobre 2012 », déclare la nouvelle présidente.

Vingt-cinq ans de militantisme au sein de la CSN, dont les dernières en tant que responsable de la négociation du secteur public, ont enraciné profondément en Caroline Senneville, les valeurs fondatrices de la centrale syndicale : une solidarité large et l'amélioration des conditions de travail et de vie. C'est donc avec cet ancrage et ce bagage d'expérience colossale que la nouvelle présidente propulse le mouvement vers l'avenir.

Proche des militantes et des militants

À l'écoute et proche du terrain, Caroline Senneville veut visiter les militantes et les militants, comme elle le faisait à l'époque en tant que membre du Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Limoilou et ensuite comme présidente de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN). « Je crois que partout, et à tous les niveaux, il faut multiplier les prises de contact avec les membres. Sur les lignes de piquetage, dans les activités des syndicats, des fédérations et des conseils centraux », s'engage-t-elle.

Consciente de la grandeur du défi qu'elle accepte de relever, elle souhaite promouvoir un syndicalisme d'ouverture, inclusif et rassembleur qui rend la CSN plus forte. De plus, elle s'inscrit en faux contre le corporatisme syndical, qui gagne du terrain.

« Se solidariser, ensemble, peu importe notre revenu, notre emploi ou notre champ de compétence, c'est soulever une lame de fond qui influence les politiques et change concrètement la qualité de vie de tous les membres et de l'ensemble de la société. C'est ça, pour moi, la CSN, de conclure la nouvelle élue. Ensemble, nous saurons relever les défis qui nous attendent. Le travail se poursuit dès maintenant. »

À propos

Fondée il y a cent ans (1921), la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

