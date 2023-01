Préservation du marché locatif - UN NOUVEAU MANDAT POUR LA DÉPUTÉE DE LABELLE

QUÉBEC, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, est heureuse d'annoncer que la députée de Labelle et adjointe parlementaire, Mme Chantale Jeannotte, se voit confier le mandat de rencontrer divers groupes et experts ayant un intérêt pour le marché locatif afin d'effectuer un inventaire des recommandations qui permettront d'apporter des solutions novatrices aux enjeux du logement locatif dans le contexte actuel.

L'objectif de ce mandat est de nourrir la réflexion gouvernementale sur les mesures à mettre en place, notamment sur le plan législatif ou règlementaire, pour poursuivre l'action gouvernementale visant à répondre aux besoins des locataires.

Parallèlement à cette démarche, le gouvernement poursuit la mise en œuvre de son engagement à investir 1,8 G$ afin de créer 11 700 unités de logement social et abordable et de subventionner 7 200 unités de plus par le biais du Programme de supplément au loyer.

« Chantale est la personne toute désignée pour effectuer cet important exercice. J'ai confiance qu'elle saura écouter les recommandations et trouver des solutions pour agir sur le marché de l'habitation afin d'accroître et favoriser l'abordabilité, particulièrement pour les ménages à faible revenu, les jeunes familles ainsi que les travailleurs et les étudiants en région. »

France -Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis très heureuse du mandat qui m'est confié et de la confiance accordée. La crise du logement frappe durement et tout particulièrement les personnes vulnérables. Je souhaite apporter ma contribution et trouver des solutions concrètes et novatrices afin d'améliorer la situation des ménages québécois. »

Chantale Jeannotte , députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

