Présentation du plan directeur de la Zone d'innovation en aérospatiale de Longueuil : le plus grand projet économique de l'histoire de la Ville

LONGUEUIL, QC, le 19 janv. 2024 /CNW/ - La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, était fière de présenter vendredi, lors d'un dîner-conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS), sa vision du plus grand projet économique de l'histoire de la Ville : l'établissement d'une zone d'innovation en aérospatiale sur son territoire, dans l'arrondissement de Saint-Hubert. C'est à cette occasion que le Plan directeur de développement et d'aménagement a été présenté aux partenaires et au public.

« Ce que nous annonçons aujourd'hui est un pas audacieux vers la concrétisation de notre vision : celle de créer un écosystème extrêmement dynamique où l'industrie aérospatiale et les partenaires institutionnels développent le secteur aéroportuaire de Longueuil de façon à se démarquer en tant que pôle québécois de la décarbonation de l'aviation. C'est ainsi que le Plan directeur vise à créer une synergie entre petites et grandes entreprises, institutions d'enseignement, pôles de recherche et centres de certification afin de favoriser le passage des idées au marché. Cette vision à long terme, échelonnée sur 20 ans, nécessite une fine planification des infrastructures et de l'aménagement urbain afin d'assurer leur intégration cohérente et résiliente dans la communauté existante. Elle constitue finalement une occasion inégalée d'améliorer l'accessibilité et la mobilité du secteur, de conserver et consolider les milieux naturels existants ainsi que de bonifier l'offre résidentielle et commerciale afin d'y créer un milieu de vie complet et d'exception qui répond aux besoins actuels et futurs de notre ville, de notre agglomération et de notre région », a affirmé la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

Le territoire de l'agglomération de Longueuil se démarque déjà à l'échelle métropolitaine, québécoise et internationale par la richesse et le dynamisme de ses entreprises et de ses institutions d'enseignement spécialisées dans le domaine de l'aérospatiale. En effet, nous comptons 78 entreprises liées à ce secteur actives sur le territoire, soit 40 % des entreprises en aérospatiale du Québec, totalisant plus de 7 500 emplois. La Ville de Longueuil dispose également de terrains situés à proximité de l'aéroport Montréal-Saint-Hubert (YHU) dotés d'un important potentiel pour la consolidation de l'écosystème d'innovation en aérospatiale. L'arrivée récente des entreprises H55, Koptair et CEL Aérospace, ainsi que l'établissement d'un nouveau campus de l'École de technologie supérieure (ÉTS) dédié au génie aérospatial, marque le début d'une croissance majeure des activités au sein de la zone.

« Dans ce contexte d'effervescence, tous les partenaires réunis aujourd'hui parlent d'une même voix : nous demandons au gouvernement du Québec d'être officiellement désignés, de pair avec Saint-Laurent et Mirabel, zone d'innovation en aérospatiale par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) », a ajouté Catherine Fournier.

« Je tiens à remercier tous les membres du comité de pilotage, ainsi que nos autres nombreux partenaires pour leur contribution à l'élaboration de ce plan et pour leur appui assuré pour sa mise en œuvre », a commenté Geneviève Héon, conseillère municipale du district du Vieux-Saint-Hubert-de la Savane et présidente du comité de pilotage de la zone d'innovation en aérospatiale de Longueuil (ZIAL).

« La zone d'innovation aérospatiale québécoise, pensée par Aéro Montréal pour l'ensemble de la grappe, combine trois pôles complémentaires pour le secteur aérospatial et représente une vision audacieuse de l'avenir. Elle a pour objectif d'agir comme un catalyseur de l'innovation et deviendra, sans aucun doute, la plus belle vitrine du savoir-faire québécois à l'international. Le pôle de Longueuil sera définitivement un acteur incontournable de ce changement. Par la diversité des acteurs qu'il regroupe, notre projet illustre que des industriels, des centres de recherche, des écoles et des villes peuvent unir leurs forces autour d'un objectif commun : assurer la croissance durable du secteur aérospatial québécois », a ajouté Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

« La Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS) tient à exprimer son soutien résolu à la future zone d'innovation aérospatiale. Une telle initiative permet au Québec de se positionner comme un champion sur l'échiquier mondial, et revêt une importance capitale pour la croissance économique de notre région. La Chambre et ses partenaires sont convaincus que ce projet confirmera la position du Québec en tant que leader mondial dans le domaine. En favorisant la synergie entre les pôles de Mirabel, Saint-Laurent et Longueuil, cette initiative contribuera à la création d'emplois de qualité, à l'attraction d'investissements stratégiques et à l'émergence de projets novateurs », a conclu Jean-François Lévesque, président-directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS).

Pour plus d'informations sur le Plan directeur de développement et d'aménagement de la zone d'innovation en aérospatiale de Longueuil, consultez la page longueuil.quebec/fr/zone-innovation-aerospatiale.

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 448 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 367 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Renseignements: Olivier Simard, relations avec les médias, (514) 770-4472, [email protected]