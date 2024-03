Présentation du budget du Québec 2024-2025 - Le ministre des Finances Éric Girard annonce un soutien économique majeur aux productions locales et étrangères.

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - L'Association québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS), section locale 514 IATSE, affiliée à la FTQ, se réjouit des mesures présentées par le ministre des Finances, Monsieur Éric Girard, lors du dévoilement du budget 2024-2025.

La bonification du crédit d'impôt pour les productions cinématographiques et télévisuelles québécoises permettra d'augmenter le plafond des dépenses en main-d'œuvre de 50 % à 65 % des frais de production, et ainsi de soutenir le développement de la production locale.

La majoration annoncée de 20 % à 25 % du taux de base du crédit d'impôt pour les services de production cinématographique étrangère, favorisera l'attraction du Québec et de sa main-d'œuvre auprès des producteurs internationaux.

L'AQTIS 514 IATSE salue les investissements annoncés aujourd'hui par le ministre Girard. Christian Lemay, président de l'AQTIS 514 IATSE, souligne : « Le gouvernement du Québec vient de poser des gestes importants afin de favoriser le développement de la production audiovisuelle. Non seulement le récent budget améliorera le financement de la production québécoise, mais il assurera aussi un meilleur positionnement de notre industrie sur l'échiquier mondial. Nous croyons que ces gestes contribueront à l'amélioration des conditions socio-économiques de nos membres, et qu'elles favoriseront également la création de nouveaux emplois dans notre industrie. »

L'AQTIS 514 IATSE entend poursuivre ses représentations auprès des différents paliers gouvernementaux, pour continuer de faire reconnaître l'apport important de l'industrie audiovisuelle dans l'économie du Québec.

À PROPOS DE L'AQTIS 514 IATSE

L'Association québécoise des techniciennes et techniciens de l'image et du son (AQTIS), 514 IATSE affiliée à la FTQ, représente 8 000 professionnels pigistes œuvrant dans plus de 200 métiers liés à la conception, la planification, la mise en place, la réalisation et la postproduction d'une production audiovisuelle. Son rôle est d'agir pour l'épanouissement professionnel des techniciennes et techniciens et la croissance de l'industrie québécoise, ici et à l'étranger. L'AQTIS 514 IATSE propulse la passion et le talent de ses membres et contribue ainsi au rayonnement de l'industrie audiovisuelle.

SOURCE AQTIS 514 IATSE

Renseignements: SOURCE, AQTIS 514 IATSE, Nathalie Paré, Directrice générale, 514 773-3351 | [email protected]