L'ART EST HUMAIN! LES SYNDICATS LANCENT UN VIBRANT APPEL À AGIR FACE À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - Face au développement sans balise de l'intelligence artificielle dans le secteur des arts et de la culture, les présidentes et présidents des six principaux syndicats de l'industrie culturelle québécoise (AQTIS 514 IATSE, ARRQ, GCR Québec, GMMQ, SARTEC, UDA) demandent aux gouvernements d'agir promptement à travers L'Art est humain!, un manifeste pour la défense de la création authentique.

C'est au Centre Mont-Royal, lors du Symposium Face à l'IA : Agir pour l'avenir de nos métiers, que le manifeste a été lu devant plus de 400 membres de l'industrie réunis. Cette prise de position sous forme de plaidoyer met en évidence les grands principes avec lesquels il est indispensable de conduire un développement responsable et éthique des outils d'intelligence artificielle, les revendications communes du milieu et les recommandations adressées aux responsables politiques provinciaux et fédéraux ainsi qu'aux différents acteurs de l'industrie culturelle.

Des œuvres usurpées, des valeurs morales bafouées

Chaque jour, des œuvres de créateurs sont usurpées à des fins d'entrainement de l'IA. À chaque instant, images, textes, voix, compositions, sont utilisés sans le consentement des artistes, sans transparence et sans rémunération pour les créateurs, violant toutes les valeurs morales et les cadres réglementaires les plus fondamentaux.

Voir notre culture se laisser dévorer « donnée par donnée », « emploi par emploi », « œuvre par œuvre » par des compagnies technologiques aux fins lucratives et souvent peu respectueuses des cultures nationales, locales et distinctes est inacceptable. Les pratiques abusives qui menacent nos emplois, notre culture et nos vies doivent être dénoncées. D'une même voix, la culture demande la mise en place d'un cadre de régulation plus efficace.

Sept demandes claires aux instances

Par la publication du manifeste, nous demandons aux gouvernements :

De bâtir prioritairement un cadre réglementaire strict, impossible à contourner et encadrant le développement et l'utilisation de l'IA en veillant spécifiquement à protéger les droits individuels des personnes, les droits des travailleurs et travailleuses et les droits d'auteur des créatrices et créateurs. Nous demandons que le principe « A.R.T. » (Autorisation, Rétribution, Transparence) guide les travaux d'encadrement et de révision des programmes de financement ;

D'exiger des systèmes d'IA une transparence totale quant aux contenus utilisés pour l'entrainement des outils et leurs conditions d'utilisation et de rémunération;

D'exercer un leadership fort dans chacune des instances internationales où l'encadrement de l'utilisation de l'IA est étudié pour y défendre les enjeux spécifiques aux arts, à la culture et à la diversité des expressions culturelles ;

D'appuyer sans ambiguïté le développement d'un protocole additionnel à la convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette démarche nous apparait comme la plus adaptée pour renforcer l'efficacité de la convention dans l'environnement numérique et face aux défis posés par l'IA ;

De reconnaitre et affirmer que la Loi sur le droit d'auteur vise à s'assurer que seul un humain puisse générer une œuvre ou une prestation protégée par le droit d'auteur ;

vise à s'assurer que seul un humain puisse générer une œuvre ou une prestation protégée par le droit d'auteur ; De s'engager à ne jamais considérer la fouille de textes et de données (FTD) comme une exception possible à la Loi sur le droit d'auteur ;

; D'exiger que tout contenu généré par l'IA soit identifié comme tel aux yeux du grand public.

La population et les alliés du secteur culturel sont invité-es à exprimer leur appui en signant le manifeste accessible en ligne à l'adresse lartesthumain.com

Ceux qui appuient le manifeste jusqu'à présent

Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists of Montreal (ACTRA Montreal)

(ACTRA Montreal) Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma (IATSE)

Alliance canadienne des employés de scène, de théâtre et de cinéma (IATSE Canada)

Association québécoise des autrices et auteurs dramatiques (AQAD)

Centrale des syndicats (CSQ)

Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Fédération Européenne des Réalisateurs de l'Audiovisuel (FERA)

Fédération internationale des acteurs (FIA)

Federation of Screenwriters in Europe (FSE)

(FSE) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Guilde canadienne des réalisateurs et des réalisatrices (GCR)

Illustration Québec

International Affiliation of Writers Guilds (IAWG)

Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV)

Réalisatrices Équitables

Syndicats français des artistes interprètes (SFA)

Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ)

Writers Guild of Canada (WGC)

Pour tout renseignement

AQTIS 514 IATSE

Evelyne Snow

514 894-9599

[email protected]

Association des réalisateurs et des réalisatrices du Québec (ARRQ)

Véroushka Eugène

514-842-7373 poste 226

[email protected]

Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ)

Catherine Audet-Ménard

514-842-2866 poste 236

[email protected]

Guilde canadienne des réalisateurs - Conseil du Québec (GCR Québec)

Michelle Arvisais

514-844-4084 poste 106

[email protected]

Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC)

Laurent Dubois

438 396-7688

[email protected]

Union des artistes (UDA)

Mélodie Roy

514-887-9356

[email protected]

À propos

AQTIS 514 IATSE

L'Association québécoise des techniciennes et techniciens de l'image et du son (AQTIS), 514 IATSE affiliée à la FTQ, représente 8 000 professionnels pigistes œuvrant dans plus de 200 métiers liés à la conception, la planification, la mise en place, la réalisation et la postproduction d'une production audiovisuelle. Son rôle est d'agir pour l'épanouissement professionnel des techniciennes et techniciens et la croissance de l'industrie québécoise, ici et à l'étranger. L'AQTIS 514 IATSE propulse la passion et le talent de ses membres et contribue ainsi au rayonnement de l'industrie audiovisuelle.

Association des réalisateurs et des réalisatrices du Québec (ARRQ)

L'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) est une association professionnelle reconnue par la « Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (S-32.1) ». Elle comprend plus de 900 membres réalisateurs et réalisatrices pigistes œuvrant principalement en français dans les domaines des annonces publicitaires, du cinéma, de la télévision, du web et de l'animation. L'ARRQ s'emploie à la défense des intérêts et des droits professionnels, économiques, culturels, sociaux, moraux de tous les réalisateurs et réalisatrices du Québec en toute occasion et dans tout dossier. Parmi les actions vouées à la défense des droits des réalisateurs et au respect de leurs conditions de création, l'association négocie des ententes collectives, rédige et participe à l'élaboration de mémoires tout en collaborant à de nombreuses études.

Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ)

La GMMQ est un syndicat professionnel reconnu qui compte 3200 membres et a pour mission de faire reconnaitre la valeur de la musique ainsi que la contribution indispensable des musiciens professionnels à la société en représentant et en défendant leurs intérêts artistiques, sociaux et économiques. Elle négocie des ententes collectives et met à la disposition de ses membres un contrat type d'engagement. La GMMQ établit les conditions minimales de travail des musiciens et agit collectivement au nom de ses membres lorsqu'elle estime que leur intérêt est touché. Elle exerce aussi des activités de lobbying visant à promouvoir la musique et les musiciens auprès des instances gouvernementales et des communautés locales, nationales et internationales.

Guilde canadienne des réalisateurs - Conseil du Québec (GCR Québec)

La GCR Québec est un syndicat professionnel reconnu qui compte près de 900 membres œuvrant dans tous les secteurs, autant sur les productions québécoises de langue française et anglaise, américaines et annonces publicitaires. Ces membres proviennent de plusieurs départements et occupent des fonctions couvrant tous les domaines allant de la réalisation, de la production, de la direction des lieux de tournage à la conception artistique. Au niveau national, la Guilde est présente d'est en ouest, représentant près de 7500 membres.

Société des auteur•e•trice•s de radio, télévision et cinéma (SARTEC)

La SARTEC, regroupant environ 1600 membres, a pour mission de défendre les droits et intérêts économiques, artistiques et professionnels des auteur•e•trice•s de langue française au Québec et au Canada, et de promouvoir leur profession et leur rôle fondamental dans l'industrie culturelle et la société. Elle est reconnue comme l'association représentant les auteur•e•s et autrices de langue française dans le secteur du film par la Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs (CRAAAP) depuis octobre 1989. La SARTEC est accréditée par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs comme agent négociateur exclusif des auteur•e•s et autrices de langue française œuvrant à la radio, à la télévision, au cinéma et dans l'audiovisuel.

Union des artistes (UDA)

L'UDA est un syndicat professionnel représentant près de 13 000 artistes regroupés au sein de quatre groupes de fonctions artistiques, soit les acteurs-actrices, les chanteurs-chanteuses, les animateurs-animatrices et les danseurs-danseuses, qui exercent leur métier dans une multitude de disciplines. Sa mission est de défendre les intérêts sociaux, économiques et moraux de ses membres, qui sont pour la plupart des travailleurs autonomes. Au cœur de ses activités se trouvent la négociation de conditions minimales de travail, la rémunération des artistes et le respect des ententes collectives.

SOURCES: AQTIS 514 IATSE-ARRQ-GCR-QUÉBEC-GMMQ-SARTEC-UDA

SOURCE AQTIS 514 IATSE