DROITS DE DOUANE DE 100 % IMPOSÉS PAR LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN SUR LES FILMS TOURNÉS À L'ÉTRANGER : L'AQTIS 514 IATSE EST INQUIÈTE POUR LES EMPLOIS DE SES MEMBRES

MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - L'AQTIS 514 IATSE, représentant 8 000 professionnel-le-s de l'audiovisuel au Québec, réagit avec consternation aux droits de douane de 100 % que le président américain envisage d'imposer sur les films tournés à l'étranger.

« Si c'est effectivement mis en place, c'est une décision dévastatrice, non seulement pour nos membres, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème cinématographique québécois et canadien, déjà fragilisé par la pandémie en plus de la grève des scénaristes américain-e-s et celle des acteur-trice-s en 2023 » déclare le président de l'AQTIS 514 IATSE, Bernard Larivière.

Il est à noter que la mise en place d'une telle mesure s'avérerait complexe, puisqu'il est très rare qu'un film américain soit produit dans un seul pays. Par exemple, le tournage peut être fait à Montréal, les effets spéciaux dans un autre pays et la postproduction aux États-Unis.

« Nous sommes en contact direct avec nos partenaires de IATSE aux États-Unis, nous allons établir rapidement un plan de match selon les différents développements. C'est certain que le bien-être de nos membres est primordial et ils doivent savoir que la situation nous préoccupe autant qu'eux. Nous allons les tenir constamment informées de la situation et des actions que nous prendrons » ajoute le président de l'AQTIS 514 IATSE.

Des chiffres imposants

Chaque année, c'est plus de douze productions américaines qui sont tournées au Québec, la majorité d'entre elles à Montréal, générant des retombées économiques majeures pour la province. Selon le Bureau du cinéma et de la télévision au Québec, le BCTQ, les retombées économiques des tournages étrangers au Québec étaient de 399 millions de dollars enregistrés en 2023 et de 526 millions en 2022. Et ce, sans compter le salaire des équipes qui travaillent sur la production.

Une seule production américaine fait travailler approximativement 1000 techniciens et techniciennes d'ici, de différents métiers, tels qu'éclairagiste, caméraman et monteur-trice, etc.

L'impact de la baisse de production au Québec dépasserait largement le secteur direct des productions visuelles : les effets se feraient aussi ressentir dans d'autres secteurs de l'économie, soit l'hôtellerie, la restauration, la location d'équipements et bien plus.

L'Association québécoise des techniciennes et techniciens de l'image et du son (AQTIS), 514 IATSE affiliée à la FTQ, représente 8 000 professionnels pigistes œuvrant dans plus de 200 métiers liés à la conception, la planification, la mise en place, la réalisation et la postproduction d'une production audiovisuelle. Son rôle est d'agir pour l'épanouissement professionnel des techniciennes et techniciens et la croissance de l'industrie québécoise, ici et à l'étranger. L'AQTIS 514 IATSE propulse la passion et le talent de ses membres et contribue ainsi au rayonnement de l'industrie audiovisuelle.

