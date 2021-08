Présentation de spectacles en distanciation physique : 144 projets en arts vivants grâce à un investissement de 5,7 M$

« Je suis très heureuse de constater les retombées concrètes de cette mesure, qui a de nouveau connu un franc succès, et de voir l'immense talent québécois jaillir à travers ces œuvres particulièrement innovantes. Par-dessus tout, je suis convaincue que l'originalité et la détermination des créateur(-trice)s permettent aux Québécois(es) de profiter du bonheur de se laisser porter par les arts tout en respectant la distanciation physique. » - Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

Près de 8 000 activités sont prévues à travers toutes les régions du Québec au cours de la saison estivale. Les spectateur(-trice)s, en solo ou en groupe, ont droit autant à des lectures publiques, des concerts, des performances, des parcours déambulatoires ou toute autre forme de spectacles qui respectent les consignes de santé publique émises par le gouvernement. Des projets qui se sont démarqués par leur ingéniosité et leur capacité à s'intégrer au milieu de vie des citoyen(ne)s, dont ceux-ci :

L'artiste de Québec Elisabeth Lavoie a présenté un projet de théâtre déambulatoire, basé sur des lettres d'amour poétiques, sur le terrain du Théâtre Périscope, à Québec. Des comédien(ne)s et écrivain(ne)s ont récité des lettres d'amour à tout le monde, à tout ce qui respire et qui existe, à nos quotidiens, à nos blessures, à nous.

À l'Agora citoyenne de Châteauguay, Mamoudou Camara invite à un voyage culturel à travers la musique et son oralité, et met en scène le vécu expérientiel d'artistes de divers horizons (Guinéo-Canadien, LGBTQ2S+, Autochtone).

Le Centre culturel Desjardins, à Joliette , offre EXCENTRÉ, une programmation de spectacles éclatée se déployant dans plusieurs lieux de diffusion inusités dans la région de Lanaudière. De la plage de Saint-Gabriel aux jardins de la Maison Antoine-Lacombe , chaque lieu devient un espace de représentation unique pour les artistes ainsi que pour le public.

Les 7 doigts de la main proposeront IRO, une fable urbaine , un spectacle immersif in situ à Statera, le quai emblématique de Sorel-Tracy . Le spectacle fera appel à des artistes de cirque, des marionnettistes, des technicien(ne)s de scène et plus d'une centaine de citoyen(ne)s de la ville hôte dont des membres de l'Harmonie Calixa-Lavallée et du Grand Chœur Sorel-Tracy .

Les Rendez-vous M.O.S transposeront à la Plaza St-Hubert de Montréal, les chorégraphies d'artistes de danse ayant collaboré à des capsules vidéo dans le Projet Mouvement au printemps 2021 et mettant de l'avant des personnalités de la danse émergente des communautés racisées et queers de la métropole.

L'organisme Grande rencontre des arts médiatiques de Gaspésie proposera au public un séjour aux frontières des arts vivants par le biais des Voyages en arts numériques en Gaspésie, une série de neuf spectacles en distanciation. Des projections et interventions numériques, des installations et performances ainsi que des tables rondes seront notamment proposées au Centre d'art de Percé et au Cinéparc Paradiso de Petit-Pabos.

Rappelons que l'objectif de la mesure Présentation de spectacles en distanciation physique était d'offrir un soutien financier pour des initiatives ponctuelles de présentation de spectacles respectant les consignes de distanciation. Les organismes et artistes professionnel(le)s étaient invité(e)s à explorer des paramètres non traditionnels de diffusion de l'art vivant. À l'été 2020, 113 organismes avaient obtenu un soutien financier dans le cadre de cette mesure, permettant à 127 projets culturels de voir le jour.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

