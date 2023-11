« Le VUS Gravity représente un bond en avant important pour la technologie et la conception de pointe de Lucid. Les clients trouveront une combinaison sans précédent d'espace et de manœuvrabilité, de luxe et de polyvalence, tous intégrés harmonieusement dans un véhicule remarquable avec l'expérience de conduite et la gamme d'une vraie Lucid », a déclaré Peter Rawlinson, chef de la direction et chef des technologies de Lucid. « La technologie de groupe motopropulseur électrique brevetée et innovante de Lucid et notre approche holistique de l'ingénierie des véhicules ont déjà permis à la berline Air de redéfinir ce qu'on croyait possible d'une berline sportive de luxe. Avec Gravity, ces innovations ont évolué et notre technologie de prochaine génération est appliquée avec encore plus d'efficacité, ce qui donne un VUS électrique qui peut atteindre une portée de plus de 440 miles1 avec un bloc-batterie d'un peu plus de la moitié de la taille de certains de nos concurrents gourmands en batteries. »

Conception de Gravity : Équilibre entre forme et fonction

« Chez Lucid, nous pensons qu'il faut repousser les limites de la conception. Nous nous sommes appuyés sur cette croyance pour maximiser l'espace, l'efficacité aérodynamique et l'utilité, ce qui a donné lieu à un VUS électrique avec un mélange d'attributs jamais vu auparavant », a déclaré Derek Jenkins, vice-président principal, Conception et marque, Lucid. « Qu'il s'agisse d'un VUS au grand espace de rangement pour les excursions de camping en famille ou d'une berline de grand tourisme à longue portée capable de couvrir des centaines de kilomètres entre les arrêts, Gravity est conçu pour être polyvalent. Le dévouement de notre équipe à la création d'un VUS qui fusionne harmonieusement forme et fonction a permis de créer un véhicule visuellement frappant, incroyablement polyvalent et offrant une expérience de conduite de luxe supérieure. »

L'engagement de Lucid en faveur de l'excellence de la conception, d'intérieurs spacieux et de la polyvalence distingue encore davantage Gravity de la concurrence. Les choix de conception extérieure témoignent de la fusion de l'esthétique et de l'utilité de Gravity. L'accent mis sur l'efficacité a mené à un coefficient de traînée cible inférieur à 0,243, un profil aérodynamique inégalé par les autres VUS à trois rangées. Avec une présence imposante, soutenue par un coffre substantiel, un profil élégant, un habitacle allongé, des épaules prononcées et un aileron arrière sportif, Gravity démontre sa capacité à répondre aux divers besoins du conducteur quotidien.

À l'intérieur, Gravity impressionne avec des espaces à bagages flexibles. La cabine offre des sièges spacieux, avec le confort supplémentaire des sièges de la deuxième et de la troisième rangée qui se rabattent à plat pour révéler plus de 112 pi3 d'espace utilitaire total pour une combinaison aisée de confort et de capacité de chargement. Les sièges coulissants de la deuxième rangée se combinent à des tables d'appoint intégrées pour une meilleure expérience de siège arrière. L'espace remarquable pour les jambes est porté jusqu'à la troisième rangée, permettant une configuration confortable à sept passagers, ce qui en fait le véhicule idéal pour chaque aventure.

Gravity représente une évolution définitive de l'interface utilisateur de Lucid, appelée Clearview Cockpit, avec un écran OLED intuitif de 34 pouces incurvé et ininterrompu qui flotte au-dessus du nouveau volant novateur de Gravity, étroitement aligné avec le champ de vision du conducteur. Le tableau de bord de Lucid revient dans Gravity avec une barre tactile d'accès rapide et s'installe le long d'une nouvelle console centrale en verre qui s'ouvre élégamment pour plus de rangement. Ce VUS présente également le logiciel de prochaine génération de Lucid avec des mises à jour en direct, assurant ainsi l'amélioration continue du véhicule.

Performances des voitures de sport et portée de conduite de Lucid

La performance exceptionnelle de Gravity commence par une toute nouvelle plateforme développée à partir de zéro en tant que VUS sportif. Elle est parfaitement intégrée à la nouvelle génération de la technologie exclusive ultra-compacte de groupe motopropulseur de Lucid, y compris les moteurs de VE les plus puissants du monde, et une évolution de son architecture électrique de 900 V. Gravity n'est pas seulement un VUS de luxe; c'est une centrale électrique qui accélère de 0 à 60 miles/h en moins de 3,5 secondes tout en offrant une capacité de charge utile substantielle de plus de 1 500 livres et une capacité de remorquage additionnelle de 6 000 livres.4

Avec le VUS de Gravity, les performances s'étendent au-delà des routes pavées, car Lucid introduit Zero Gravity, un ensemble de suspension pneumatique amélioré en option qui s'adapte automatiquement aux divers besoins du terrain, assurant une conduite lisse et confortable sur toute surface. Les réglages manuels permettent également de lever Gravity pour maximiser la capacité hors route ou de l'abaisser pour maximiser les performances et la portée.

« La philosophie de conception et d'ingénierie de Lucid a toujours privilégié de faire plus avec moins. Gravity applique ce principe pour offrir aux clients plus de ce dont ils ont besoin - plus d'espace, plus d'utilité et plus de portée - tout en évitant les batteries en excès, les coûts supplémentaires de possession et le poids inutile », a déclaré Eric Bach, vice-président principal des produits et ingénieur en chef, Lucid. « Nous croyons qu'il faut repousser les limites de ce qui est possible, et avec un bloc-batterie d'environ la moitié de la taille de certains concurrents, Gravity est un véhicule électrique écologique et polyvalent dans l'esprit d'une super-voiture ».

Le VUS de Gravity n'est pas seulement efficace; il établit de nouvelles normes pour les VUS avec un bloc-batterie plus petit, plus léger et plus durable tout en offrant une portée exceptionnelle, qui devrait dépasser 440 miles1. Gravity adopte une évolution de l'architecture reconnue de l'entreprise, plus de 900 V et des taux de charge ultra-rapides, ce qui en fait l'un des systèmes de recharge de VE les plus rapides au monde. Les clients peuvent parcourir jusqu'à 320 km en 15 minutes5 environ, ce qui garantit la commodité et un temps d'arrêt minimal pendant les longs trajets. Lucid Gravity établit une nouvelle référence pour les VUS, prouvant que l'efficacité, le luxe et la haute performance peuvent coexister.

« Gravity amènera nos clients plus loin avec moins de batteries et donc moins d'énergie précieuse », ajoute M. Rawlinson. « Son bloc-batterie plus petit, plus léger et de haute technologie signifie moins de métaux précieux et de minéraux, moins d'énergie à charger, moins d'électricité consommée, moins de pression sur le réseau, et un véhicule plus léger et plus dynamique. Lorsque nous disons que nous sommes là pour faire progresser la technologie, c'est ce que nous voulons dire - il s'agit vraiment de durabilité en action. »

L'expérience humaine de Gravity : au-delà de la surface du luxe

L'expérience en voiture de luxe de Gravity est exceptionnelle, conçue pour le corps et l'esprit. Des matériaux soigneusement choisis, un ajustement et un fini exceptionnels, et des accents soigneusement placés : chaque aspect de Gravity a été conçu de manière durable avec intention et conscience écologique. De plus, une expérience humaine holistique ne répond pas seulement aux sens immédiats, mais accorde aussi la priorité au bien-être. Avec l'introduction de caractéristiques de bien-être interactives telles que Lucid Sanctuary et Lucid Spaces, chaque expérience de Gravity atteint un nouveau niveau. Lucid Sanctuary est un ensemble révolutionnaire d'expériences soigneusement conçu pour introduire la tranquillité sur la route, que vous soyez sur la route ou stationné à une borne de recharge. Avec Lucid Spaces, une seule pression transforme la cabine en oasis sereine, plongeant les conducteurs dans l'atmosphère apaisante d'endroits comme le lac Tahoe ou Joshua Tree. Lucid s'est également associé à des experts de Meditopia pour offrir une expérience de méditation guidée qui offre un espace personnel pour la pleine conscience, sans sortir du véhicule.

Prix et disponibilité

En mettant l'accent sur l'offre de la technologie la plus avancée et des meilleures expériences de véhicules électriques au plus grand nombre de personnes possible, Gravity sera concurrentielle dans la catégorie des véhicules utilitaires sport haut de gamme avec un prix de départ prévu inférieur à 80 000 $2. La production devrait commencer à la fin de 2024. Les clients sont invités à manifester leur intérêt pour Lucid Gravity sur le site www.lucidmotors.com/gravity .

*Gravity est en préproduction, et les spécifications du véhicule ci-dessus peuvent être modifiées.

À propos de Lucid Group

Lucid a pour mission d'inspirer l'adoption de l'énergie durable en créant des technologies avancées et les véhicules électriques de luxe les plus captivants, centrés sur l'expérience humaine. La première voiture de l'entreprise, l'Air, est une berline de luxe ultramoderne, de conception inspirée de la Californie. La Lucid Air Grand Touring dispose d'une autonomie officielle estimée par l'EPA à 516 milles. Assemblées dans les usines de Lucid de Casa Grande, en Arizona et de la Ville économique du roi Abdallah (KAEC), en Arabie Saoudite, les Lucid Air sont en cours de livraison à des clients aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Moyen-Orient.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites dans cette communication sont des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions des règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes comme « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l'intention de », « sera », « doit », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « chercher à », « cibler », « continuer », « peut », « pourrait », « devrait », « possible », « potentiel », « prédire » ou d'autres expressions semblables qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances à venir ou qui ne sont pas des énoncés historiques. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les plans et les attentes en ce qui concerne Lucid Gravity, y compris le prix, le moment de la production, l'efficacité et le rendement, la distance de conduite et la vitesse de chargement, les caractéristiques, les spécifications, l'impact potentiel sur les marchés, le logiciel de Lucid, et la promesse de la technologie de Lucid. Ces énoncés sont basés sur diverses hypothèses, qu'elles soient identifiées ou non dans la présente communication, et sur les attentes actuelles de la direction de Lucid. Ces énoncés prospectifs ne sont pas destinés à servir de garantie, d'assurance ou de déclaration définitive de fait ou de probabilité, et ne doivent pas être utilisés comme fondements par un investisseur. Les événements et les circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prédire et peuvent différer de ces énoncés prospectifs. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de Lucid. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris les facteurs abordés sous le titre « Facteurs de risque » de la partie II, article 1A du rapport trimestriel de Lucid sur le formulaire 10-Q pour le trimestre terminé le 30 septembre 2023, ainsi que d'autres documents que Lucid a déposés ou déposera auprès de la Securities and Exchange Commission. Si l'un ou l'autre de ces risques se concrétise ou si les hypothèses de Lucid se révèlent erronées, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats implicites de ces énoncés prospectifs. Il peut y avoir d'autres risques que Lucid ne connaît pas actuellement ou que Lucid juge non importants et qui pourraient également entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs. En outre, les énoncés prospectifs reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de Lucid concernant des événements à venir et des points de vue connus à la date de la présente communication. Lucid prévoit que les événements et les développements subséquents entraîneront des changements dans ses évaluations. Cependant, bien que Lucid puisse choisir de mettre à jour ces énoncés prospectifs à un moment donné dans l'avenir, Lucid rejette expressément toute obligation de le faire. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentatifs des évaluations de Lucid à toute date ultérieure à la date de cette communication. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

1 Estimation prévisionnelle du fabricant pour la garniture supérieure; l'autonomie et la puissance de la batterie varient en fonction de la température, des habitudes de conduite, de la charge et de l'état de la batterie; les résultats réels peuvent varier.

2 Prix aux États-Unis uniquement. Hors taxes, titre, licence, options, destination et autres frais. Les prix peuvent changer.

3 Selon la spécification de préproduction à une hauteur de roulement de 155 mm; sujet à changement.

4 Projection du fabricant pour la garniture supérieure; le chargement, le poids de l'habitacle et l'équipement du véhicule ont une incidence sur la capacité de remorquage.

5 Lorsque le VUS est connecté à un chargeur rapide de 350 kW CC. Les tarifs réels varieront en fonction de l'équipement du véhicule et des conditions de chargement.

