NEWARK, Californie, 21 août 2024 /CNW/ - Lucid Group, Inc. (NASDAQ : LCID), fabricant des véhicules électriques les plus avancés au monde, a annoncé aujourd'hui que les services financiers de Lucid ont ajouté la location au portefeuille d'options de financement de la marque au Canada. Les clients du Canada ont maintenant accès à des options de location flexibles, transparentes et concurrentielles, ce qui leur donne encore plus de moyens de prendre le volant de la Lucid Air révolutionnaire, avec une autonomie allant jusqu'à 824 km estimée par RNCan1.

Lucid élargit l’accessibilité à son modèle Lucid Air primé pour les clients au Canada grâce à de nouvelles options de location

« Les véhicules électriques ne sont pas tous égaux, et les clients canadiens peuvent maintenant profiter du rendement inégalé et de l'espace intérieur de Lucid tout en tirant parti d'options de financement flexibles conçues pour leur mode de vie », a déclaré Peter Rawlinson, chef de la direction et chef des technologies de Lucid. « Notre processus en ligne offrira également un niveau élevé de soutien personnalisé tout au long de l'expérience pour s'assurer que l'ensemble de l'expérience respecte la norme de service à laquelle les clients s'attendent de la part de Lucid. »

La gamme complète des options, y compris les taux d'intérêt annuels et les taux de location de lancement, se trouve sur www.lucidmotors.ca. En plus d'explorer les options et de commencer le parcours de livraison de leur propre Lucid Air en ligne, les clients peuvent également visiter les Studios Lucid à Toronto, Montréal et Vancouver.

À propos de Lucid Group

Lucid (NASDAQ: LCID) est une entreprise technologique de la Silicon Valley qui se concentre sur la création des VE les plus avancés au monde. Son véhicule phare, Lucid Air, offre les meilleures performances et la meilleure efficacité de sa catégorie à partir de 96 800 $ (CAD)2. Lucid prépare son usine de pointe intégrée verticalement en Arizona pour commencer la production du VUS Lucid Gravity. L'objectif de l'entreprise est d'accélérer la transition de l'humanité vers le transport et l'énergie durables.

* Hors taxes, titre, licence, options, frais de destination et de documentation. Pour le marché américain seulement.

1 L'autonomie officielle selon RNCan lorsque les véhicules années modèles 2025 sont équipés de roues et de pneus 19 pouces est la suivante 676 km pour la Pure/ 653 km pour la Touring / 824 km pour la GT. L'autonomie officielle selon RNCan pour le modèle Sapphire lorsqu'équipé d'enjoliveur de roue standard est de 687 km (le véhicule peut être présenté sans enjoliveurs). L'autonomie réelle dépendra de nombreux facteurs, dont l'âge de la batterie, les habitudes de conduite, les habitudes de recharge, la température, l'utilisation des accessoires et d'autres facteurs décrits dans le manuel du propriétaire.

2 Les prix comprennent les frais de destination de 2 000 $, les frais administratifs de 200 $ et une taxe fédérale sur la climatisation de 100 $. Les taxes de vente, les droits et les taxes provinciaux ne sont pas inclus. Pour le marché canadien seulement. Veuillez communiquer directement avec votre Studio Lucid le plus proche ou par téléphone afin de connaître les prix totaux et tout compris en vigueur dans votre province.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites dans cette communication sont des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions des règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. On peut reconnaître les énoncés prospectifs par l'utilisation de termes comme « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l'intention de », « sera », « doit », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « chercher à », « cibler », « continuer », « peut », « pourrait », « devrait », « possible », « potentiel », « prédire » ou d'autres expressions semblables qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances à venir ou qui ne sont pas des énoncés historiques. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant les options de location de Lucid au Canada et les attentes liées à l'expérience client. Ces énoncés reposent sur diverses hypothèses, qu'elles soient précisées ou non dans la présente communication, et sur les attentes actuelles de la direction de Lucid. Ces énoncés prospectifs ne sont pas destinés à servir de garantie, d'assurance ou de déclaration définitive de fait ou de probabilité, et ne doivent pas être utilisés comme fondements par un investisseur. Les événements et les circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prédire et peuvent différer de ces énoncés prospectifs. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de Lucid. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris les facteurs abordés sous le titre « Facteurs de risque » de la partie II, article 1A du rapport trimestriel de Lucid sur le formulaire 10-Q pour le trimestre terminé le 30 juin 2024, ainsi que d'autres documents que Lucid a déposés ou déposera auprès de la Securities and Exchange Commission. Si l'un ou l'autre de ces risques se concrétise ou si les hypothèses de Lucid se révèlent erronées, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats implicites de ces énoncés prospectifs. Il peut y avoir d'autres risques que Lucid ne connaît pas actuellement ou que Lucid juge non importants et qui pourraient également entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs. En outre, les énoncés prospectifs reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de Lucid concernant des événements à venir et des points de vue connus à la date de la présente communication. Lucid prévoit que les événements et les développements subséquents entraîneront des changements dans ses évaluations. Cependant, bien que Lucid puisse choisir de mettre à jour ces énoncés prospectifs à un moment donné dans l'avenir, Lucid rejette expressément toute obligation de le faire. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentatifs des évaluations de Lucid à toute date ultérieure à la date de cette communication. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

