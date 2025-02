Le Lucid Gravity Grand Touring est disponible dès maintenant à partir de 134 500 dollars canadiens.

Le Lucid Gravity Touring sera proposé à partir de 113 500 dollars canadiens 1 et sera disponible à la fin de l'année 2025.

Le modèle Grand Touring est équipé d'un port de charge NACS et devrait avoir une autonomie de plus de 720 km 2 , une charge rapide de 400 kW et un accès au réseau de superchargeurs Tesla.

NEWARK, Californie, le 15 févr. 2025 /CNW/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), fabricant des véhicules électriques les plus avancés au monde, a annoncé aujourd'hui la disponibilité du Lucid Gravity Grand Touring pour les clients du Canada sur le configurateur « Concevez la vôtre » du site Web Lucid Motors, accessible ici en anglais et ici en français. Conçu dès le départ sans compromis, le Lucid Gravity bénéficie de la technologie révolutionnaire de Lucid et offre l'espace intérieur et la praticité d'un VUS de grande taille dans l'empreinte extérieure d'un VUS de taille moyenne. Il peut ainsi accueillir jusqu'à sept adultes, avec une polyvalence inédite et une expérience de conduite inégalée.

Variantes et options du Lucid Gravity

Lucid a ouvert aujourd'hui les commandes pour le Lucid Gravity Grand Touring au Canada. La gamme complète de produits Lucid Gravity comprend :

Le Lucid Gravity Grand Touring, à partir de 134 500 dollars canadiens 1 Le Lucid Gravity Grand Touring est équipé de deux moteurs électriques pour une puissance de 828 chevaux et une autonomie projetée de plus de 720 km 2 par charge.

Le Lucid Gravity Touring, à partir de 113 500 dollars canadiens 1 Le Lucid Gravity Touring devrait être disponible fin 2025. Les caractéristiques complètes seront dévoilées ultérieurement.



Le Lucid Gravity Grand Touring est disponible en six couleurs extérieures, y compris la couleur de lancement optionnelle vert aurore métallisé, et avec une variété de designs et de tailles de roues allant de 20 à 23 pouces. Cinq thèmes intérieurs sont disponibles, chacun avec des matériaux durables et de qualité supérieure pour évoquer une partie différente du paysage emblématique de la Californie. L'apparence Stealth présente des finitions polies et peintes foncées sur les surfaces extérieures et les habillages. Pour ceux qui préfèrent des finitions plus lumineuses, l'apparence platine en option applique un éclat argenté aux accents extérieurs et aux habillages.

Le Lucid Gravity est équipé de deux rangées de sièges pouvant accueillir jusqu'à cinq personnes. Une version à trois rangées de sièges, disponible en option, peut accueillir jusqu'à sept personnes, tout en laissant suffisamment d'espace pour le chargement. L'ensemble Confort et commodité est disponible au Canada et rehausse l'expérience Lucid Gravity avec des portes à fermeture automatique, un volant chauffant, des essuie-glaces chauffants, des sièges arrière chauffants, des pare-soleil pour les vitres latérales arrière, des vitres arrière isolantes en verre feuilleté acoustique et un système de filtration active de l'air dans l'habitacle.

Accès au réseau de superchargeurs Tesla et technologie révolutionnaire pour maximiser la vitesse de charge

Le Lucid Gravity bénéficiera d'un large accès, sans adaptateur nécessaire, au réseau de superchargeurs Tesla, le réseau de recharge le plus disponible et le plus pratique au Canada.

Une technologie révolutionnaire permettra au Lucid Gravity Grand Touring 926 V de se recharger facilement à une vitesse de 400 kW sur un équipement de charge de 1 000 V et à des vitesses soutenues de 225 kW sur les chargeurs rapides de l'architecture 500 V, y compris les superchargeurs Tesla V3.

Pour permettre cette performance de charge exceptionnelle, Lucid a développé et breveté une technologie innovante qui utilise son unité d'entraînement de moteur arrière propriétaire pour augmenter la tension de charge de 500 V afin qu'elle corresponde aux 926 V du bloc batterie Lucid. Contrairement aux solutions de fractionnement du bloc utilisées par certains concurrents, cette solution de haute technologie permet de charger avec la tension la plus élevée qu'une station de charge est capable de fournir, ce qui permet une utilisation efficace du courant électrique et une réduction conséquente de la chaleur du câble. Cette nouvelle technologie permet une compatibilité totale avec les réseaux de charge de 500 V et 1 000 V, offrant aux clients de Lucid Gravity une vitesse de charge maximale sur le chargeur le plus accessible. Aux vitesses de charge maximales, le Lucid Gravity maintient une courbe de charge robuste, qui permet de gagner environ 320 km en moins de 12 minutes.

À propos du groupe Lucid

Lucid (NASDAQ: LCID) est une entreprise technologique de la Silicon Valley qui se concentre sur la création des VE les plus avancés au monde. La Lucid Air primée et le nouveau Lucid Gravity offrent les meilleures performances de leur catégorie, un design sophistiqué, un vaste espace intérieur et une efficacité énergétique inégalée. Lucid assemble les deux véhicules dans son usine ultramoderne et verticalement intégrée en Arizona. Grâce à sa technologie de pointe et à ses innovations, Lucid fait progresser l'état de l'art de la technologie des VE au profit de tous.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites dans cette communication sont des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions des règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. On peut reconnaître les énoncés prospectifs par l'utilisation de termes comme « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l'intention de », « sera », « doit », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « chercher à », « cibler », « continuer », « peut », « pourrait », « devrait », « possible », « potentiel », « prédire » ou d'autres expressions semblables qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances à venir ou qui ne sont pas des énoncés historiques. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les projets et les attentes à l'égard des modèles Lucid Gravity Grand Touring et Touring, y compris le calendrier de production et de commande, les spécifications, les caractéristiques, les configurations, les options, les packs, les capacités, les performances de charge et la compatibilité, les gammes, les projets et les attentes concernant l'accès au réseau de superchargeurs Tesla, et la promesse de la technologie de Lucid. Ces énoncés reposent sur diverses hypothèses, qu'elles soient précisées ou non dans la présente communication, et sur les attentes actuelles de la direction de Lucid. Ces énoncés prospectifs ne sont pas destinés à servir de garantie, d'assurance ou de déclaration définitive de fait ou de probabilité, et ne doivent pas être utilisés comme fondements par un investisseur. Les événements et les circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prédire et peuvent différer de ces énoncés prospectifs. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de Lucid. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris les facteurs abordés sous le titre « Facteurs de risque » de la partie II, article 1A du rapport trimestriel de Lucid sur le formulaire 10-Q pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, ainsi que d'autres documents que Lucid a déposés ou déposera auprès de la Securities and Exchange Commission. Si l'un ou l'autre de ces risques se concrétise ou si les hypothèses de Lucid se révèlent erronées, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats implicites de ces énoncés prospectifs. Il peut y avoir d'autres risques que Lucid ne connaît pas actuellement ou que Lucid juge non importants et qui pourraient également entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs. En outre, les énoncés prospectifs reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de Lucid concernant des événements à venir et des points de vue connus à la date de la présente communication. Lucid prévoit que les événements et les développements subséquents entraîneront des changements dans ses évaluations. Cependant, bien que Lucid puisse choisir de mettre à jour ces énoncés prospectifs à un moment donné dans l'avenir, Lucid rejette expressément toute obligation de le faire. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentatifs des évaluations de Lucid à toute date ultérieure à la date de cette communication. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

1 Tous les prix sont en dollars canadiens et incluent 2 300 $ de frais de destination et 200 $ de frais de documentation, ainsi que 100 $ de taxe fédérale sur l'air conditionné. Ils ne comprennent pas la taxe fédérale de luxe, la taxe de vente et les taxes et frais provinciaux.

2 L'estimation du fabricant pour le Lucid Gravity Grand Touring équipé de roues 20 po avant/21 po arrière et configuré en tant que véhicule à deux rangées et cinq places est de 720 kilomètres; les estimations de RNCan seront fournies lorsqu'elles seront disponibles. L'autonomie réelle dépendra de nombreux facteurs, notamment l'âge de la batterie, les habitudes de conduite, les habitudes de recharge, les températures, l'utilisation d'accessoires et d'autres facteurs décrits dans le manuel du propriétaire.

