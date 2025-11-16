Présence possible de morceaux de métal et de plastique dans du bœuf et du veau haché préparés et vendus par l'entreprise Super C située à Granby

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

16 nov, 2025

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 16 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Super C, située au 120 rue Saint-Jude Nord, à Granby, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous. En effet, en raison d'un bris d'équipement, ils pourraient contenir des morceaux de métal et de plastique.

Dénomination du produit     

Format     

Lots visés   

« Bœuf haché ex-maigre »     

Tous     

Uniquement les paquets dont la   
date d'emballage est la suivante :   

« 2025 NO 15 »   

« Bœuf haché mi-maigre »     

« Bœuf haché maigre »     

« Veau grain haché »     

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente le 15 et le 16 novembre 2025, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient emballés dans une barquette de styromousse recouverte d'une pellicule de plastique transparent. Les produits étaient offerts à l'état réfrigéré.

L'exploitant a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucune plainte associée à la consommation de ces aliments n'a été signalée au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1
Numéro de référence : 5457

Source :
Relations médias
Direction des communications
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation
Tél. : 418 380-2100, poste 3512
www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

