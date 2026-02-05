Mise en garde à la population - Présence possible de particules de plastique dans du bœuf haché préparé et vendu par l'entreprise Super C située 1840 rue Belvédère Sud à Sherbrooke (Ascot)

QUÉBEC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Super C, située au 1840, rue Belvédère Sud, à Sherbrooke (Ascot), avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous. En effet, ils pourraient contenir des particules de plastique.

Rappel d'aliments (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format Lots visés « Bœuf haché mi-maigre » TOUS Uniquement les paquets dont la date d'emballage est la suivante : « 2026 JA 31 » « Bœuf haché maigre » TOUS Uniquement les paquets dont la date d'emballage est la suivante : « 2026 JA 31 »

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente le 31 janvier 2026, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient emballés dans une barquette de styromousse recouverte d'une pellicule de plastique transparent. Les produits étaient offerts à l'état réfrigéré.

L'exploitant a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'une plainte associée à la consommation de ces aliments a été signalée au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5631

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

