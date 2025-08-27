Présence non déclarée de blé, d'orge, d'avoine et de sulfites dans divers confits d'oignons préparés et vendus par l'entreprise Camerises Mistouk

Dénomination

du produit Allergènes Format CUP Lot visé « BIÈRE BLANCHE ET CAMERISES » Blé Orge Avoine Sulfites 212 ml 628634793251 Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence des allergènes indiqués dans ce tableau « BIÈRE BLANCHE ET BLEUETS » 212 ml 628634793053 Grand format Pas de code « BIÈRE ROUSSE ET OIGNONS » Orge 212 ml 628634793077 « BIÈRE NOIRE ET CANNEBERGES » Orge Avoine 628634793060

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente dans plusieurs établissements de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que sur Internet. Ils étaient conditionnés dans un pot de verre muni d'un couvercle métallique. Les produits étaient vendus à la température ambiante. L'étiquette des produits comportait, outre leur dénomination, la mention « Produit du lac Bock ».

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au blé ou aux sulfites et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5344

