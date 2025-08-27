Présence non déclarée de blé, d'orge, d'avoine et de sulfites dans divers confits d'oignons préparés et vendus par l'entreprise Camerises Mistouk

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

27 août, 2025, 16:33 ET

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 27 août 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Camerises Mistouk, située au 4565, 2e Rang, à Labrecque, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au blé ou aux sulfites et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, ces produits contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Dénomination
du produit

Allergènes

Format

CUP

Lot visé

« BIÈRE BLANCHE ET

CAMERISES »

Blé

Orge

Avoine

Sulfites

212 ml

628634793251

Tous les lots dont

l'étiquette ne

comporte aucune

mention de la

présence des

allergènes

indiqués dans ce

tableau

« BIÈRE BLANCHE ET

BLEUETS »

212 ml

628634793053

Grand

format

Pas de code

« BIÈRE ROUSSE ET

OIGNONS »

Orge

212 ml

628634793077

« BIÈRE NOIRE ET

CANNEBERGES »

Orge

Avoine

628634793060

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente dans plusieurs établissements de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que sur Internet. Ils étaient conditionnés dans un pot de verre muni d'un couvercle métallique. Les produits étaient vendus à la température ambiante. L'étiquette des produits comportait, outre leur dénomination, la mention « Produit du lac Bock ».

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au blé ou aux sulfites et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1
Numéro de référence : 5344

Source :
Relations médias
Direction des communications
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation
Tél. : 418 380-2100, poste 3512
www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

