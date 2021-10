PrescripTIon poursuit son expansion et franchit des étapes déterminantes

TORONTO, le 15 oct. 2021 /CNW/ - Le service PrescripTIon d'Inforoute Santé du Canada (Inforoute) prend encore de l'ampleur, fort d'une hausse du nombre de détaillants, de prescripteurs, de pharmacies et de partenaires technologiques inscrits à la suite d'un engagement de l'ensemble des provinces et territoires à rendre les pratiques de prescription plus simples et plus commodes pour les cliniciens et les patients.

Grâce à PrescripTIon, les prescripteurs peuvent transmettre électroniquement les ordonnances et les demandes de renouvellement à la pharmacie choisie par le patient, ce qui se traduit par des soins plus efficients, une sécurité accrue et une meilleure communication entre les cliniciens.

Inforoute a signé un protocole d'entente pour PrescripTIon avec l'ensemble des 13 provinces et territoires, exploite le service dans 5 provinces et travaille en collaboration avec les autres pour dresser des plans de déploiement.

« C'est là une étape majeure, souligne Jamie Bruce, vice-président exécutif d'Inforoute, et je tiens à remercier nos partenaires de partout au pays de continuer à travailler en étroite collaboration avec nous pour donner de l'expansion au service là où il est déjà offert et dresser des plans minutieux pour son lancement dans les autres provinces et territoires qui, comme nous, veulent éliminer les ordonnances papier, améliorer la sécurité des patients et les communications entre les cliniciens grâce à PrescripTIon. »

Au début octobre, PrescripTIon était en service dans 550 localités; plus de 8 000 prescripteurs, 5 800 pharmacies et 2 900 cliniques y avaient adhéré, et le volume des transactions avait connu une hausse de 250 % au cours des 12 mois précédents. Ce volume devrait connaître une croissance spectaculaire avec l'annonce, à la fin septembre, de la mise en service de PrescripTIon dans plus de 850 pharmacies Shoppers Drug Mart et de Loblaw en Ontario et au New Brunswick.

Outre ces pharmacies, PrescripTIon a aussi été mis en service dans plus de 130 pharmacies OnPharm-United en Ontario, et les discussions vont bon train avec d'autres gros détaillants. Un outil de localisation interactif permet de trouver toutes les cliniques et les pharmacies qui offrent le service.

Inforoute a récemment mis en service la Version 5 de PrescripTIon, qui comporte des améliorations des fonctionnalités à la suite de commentaires des clients, en vue de faciliter l'adoption par les prescripteurs, d'améliorer l'efficience du produit et de préserver la sécurité des patients. Inforoute travaille maintenant avec ses partenaires fournisseurs de dossiers médicaux électroniques (DME) et de systèmes de gestion de pharmacie (SGP) afin d'intégrer au service les caractéristiques de cette nouvelle version.

Un nouveau venu a joint les rangs des fournisseurs, le SGP Propel Rx, de sorte qu'on dénombre maintenant 8 fournisseurs de SGP et 17 fournisseurs de DME. De plus, les DME CIS et IndiviCare se sont conformés à PrescripTIon, tandis que le SGP HealthWATCH a obtenu la conformité et a été lancé en Ontario et au Nouveau-Brunswick et que le DME Profile poursuit son expansion, lui aussi au Nouveau-Brunswick.

« Tous ces progrès illustrent clairement l'immense valeur de PrescripTIon pour les prescripteurs, les pharmacies et les patients de partout au pays, poursuit M. Bruce. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec tous nos partenaires, soit les provinces et territoires, les fournisseurs de technologies, les détaillants et les prescripteurs pour offrir à tous les Canadiens notre service d'ordonnances électroniques PrescripTIon. »

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé, et nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients afin de rendre les soins de santé plus numériques. Nous mettons tout en œuvre pour que les Canadiens puissent, en ligne, consulter l'information sur leur santé, prendre des rendez-vous médicaux, voir les résultats de leurs analyses de laboratoire, obtenir des ordonnances et accéder à d'autres services de santé virtuels. Nous collaborons avec nos partenaires en vue de transformer le réseau de la santé, car nous savons que les solutions numériques peuvent être aussi transformatrices pour les soins de santé qu'elles le sont dans d'autres aspects de votre vie. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous en ligne au https://www.infoway-inforoute.ca/fr.

À propos de PrescripTIon

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIon. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIon rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIon protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

