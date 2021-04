TORONTO et VICTORIA, BC, le 8 avril, 2021 /CNW/ - Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique (ministère de la Santé de la C.-B.) et Inforoute Santé du Canada (Inforoute) ont le plaisir d'annoncer la conclusion d'une entente selon laquelle ils rechercheront ensemble une solution pouvant permettre aux dossiers médicaux électroniques (DME) et aux systèmes de gestion de pharmacie (SGP) de supporter la gestion des ordonnances (ordonnance électronique) dans la province en permettant à PrescripTIon de se connecter au système PharmaNet.

En vertu de cette entente, le ministère de la Santé de la C.-B. et Inforoute chercheront une solution qui répond aux exigences de conformité du Ministère et qui s'harmonise avec l'architecture d'entreprise, les normes du secteur de la santé, les exigences législatives et les paramètres de gestion de l'information de la province. Grâce à ce modèle, les prescripteurs et les pharmaciens de la C.-B. disposeront d'une solution de rechange à l'intégration directe au système PharmaNet pour l'ordonnance électronique.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu cette entente avec la Colombie-Britannique, souligne Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. Ce faisant, des ententes ont maintenant été conclues avec l'ensemble des 13 provinces et territoires, et nous avons l'intention de continuer à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires dans chacun de ces gouvernements en vue de réaliser nos priorités communes. »

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez www.infoway-inforoute.ca/fr .

À propos de PrescripTIon

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIon. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIon rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIon protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez Prescriptioncan.ca.

