Après avoir adopté des stratégies de protection contre la récession, les dirigeants des PME considèrent maintenant les cyberattaques, les technologies perturbatrices, l'énergie et le climat comme de grandes préoccupations.

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - La plupart des petites et moyennes entreprises canadiennes ont ajusté leurs stratégies commerciales au cours de la dernière année en prévision d'une récession et sont maintenant plus optimistes quant à leurs ambitions en matière de croissance, constate un nouveau sondage de KPMG au Canada. Bien que de nouveaux défis aient émergé, près de 9 entreprises sur 10 (88 %) sont confiantes que leur entreprise connaîtra une croissance au cours des trois prochaines années, contre 83 % en 2022, et nettement plus élevée que les niveaux de confiance des Les chefs de la direction confiants malgré les défis - KPMG Canada (80 %).

Le sondage KPMG Entreprises privéesMC auprès de 700 entreprises révèle que la récession inquiète les dirigeants qui se sont mobilisés pour prendre des mesures proactives afin de rendre leur entreprise plus résiliente. Ces efforts de grande envergure comprennent l'amélioration de l'efficacité opérationnelle (37 %), la réduction des coûts et des dépenses des entreprises (41 %), la réduction de l'effectif (26 %) et l'arrêt temporaire des dépenses importantes (30 %).

« Les chefs d'entreprise canadiens ont pris des mesures décisives au cours des 12 derniers mois pour se préparer à une éventuelle récession en rendant leurs entreprises plus intelligentes, plus légères et plus efficaces », a expliqué Mary Jo Fedy, leader nationale, KPMG Entreprises privées. « Bien que de nombreuses petites et moyennes entreprises se trouvent dans une situation financière plus solide en raison des mesures qu'elles ont prises pour résister à une récession qui ne s'est pas concrétisée, elles sont maintenant confrontées à de nouvelles pressions et à des risques interreliés. En investissant les gains récemment réalisés dans des solutions visant à réduire ces menaces, les entreprises seront sur des bases encore plus solides pour leur réussite future. »

Principales conclusions du sondage

86 % des dirigeants des PME disent que leur entreprise est en meilleure position aujourd'hui en raison des mesures prises en prévision d'une récession

croient que les mesures prises pour se préparer à une éventuelle récession entraîneront des gains de productivité, mais cela pourrait prendre un certain temps en raison de l'inflation (p. ex., coûts plus élevés des intrants, de la main-d'œuvre et du financement) 83 % disent que les pressions sur les coûts et les investissements (p. ex. la décarbonisation, la technologie, la cybersécurité, etc.) sont plus préoccupantes qu'une récession.

Malgré le niveau élevé de confiance, les PME sont confrontées à un réseau complexe de risques émergents. La cybersécurité, les technologies perturbatrices, la sécurité énergétique et les changements climatiques pèsent sur les dirigeants alors qu'ils poursuivent leurs plans de croissance.

Risques cybernétiques accrus

La cybersécurité se classe au premier rang des risques, 63 % des entreprises ayant signalé avoir été la cible d'une cyberattaque. « Comparativement aux grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises se sentent plus vulnérables aux cybermenaces croissantes et à la sophistication croissante des cybercriminels. Plus que jamais, elles doivent prioriser les investissements dans la cybersécurité pour combler cette lacune et renforcer la capacité interne de se protéger contre ces incidents », a ajouté Mme Fedy.

Technologies émergentes : L'IA et le facteur talent

La grande majorité des dirigeants reconnaissent que la transformation numérique réduit ou contrôle les coûts, améliore l'efficacité opérationnelle et améliore l'expérience client. Toutefois, bon nombre d'entre eux sont toujours à la recherche de personnes possédant les compétences nécessaires pour stimuler la croissance, tirer parti des investissements continus dans la technologie et adapter leur main-d'œuvre à la nouvelle économie.

Même avec l'afflux d'immigrants qualifiés au Canada, la grande majorité (84 %) ne trouve pas le talent nécessaire pour répondre à leurs besoins. Néanmoins, les derniers chiffres sur l'emploi poursuivent une tendance positive, avec une croissance de l'emploi moyenne de 30 000 nouveaux emplois par mois depuis le début de l'année, selon Statistique Canada.

« La plupart des entreprises recrutent maintenant activement des personnes possédant les compétences nécessaires pour mettre en œuvre leurs investissements dans les technologies, d'autant plus que les technologies émergentes perturbent le marché », a expliqué Dino Infanti, associé chez KPMG et leader national, Fiscalité des entreprises privées. « Maintenant que l'IA est au cœur de la conversation numérique, les dirigeants se débattent pour trouver la meilleure façon d'accélérer son adoption et de perfectionner leur main-d'œuvre afin de se développer et croître. En exploitant des technologies transformatrices comme l'IA, les entreprises canadiennes peuvent améliorer leur productivité et demeurer concurrentielles par rapport à leurs homologues américains et internationaux. »

Sécurité énergétique et réalités climatiques

Les changements climatiques ont une incidence considérable sur les PME canadiennes cette année. Les effets des phénomènes météorologiques extrêmes (p. ex., feux de forêt, inondations, tornades) et de la hausse des prix de l'énergie nuisent aux entreprises et ajoutent aux pressions sur les coûts. Plus de la moitié (54 %) affirment que leurs coûts ont augmenté considérablement en raison des effets des conditions météorologiques extrêmes.

« Avec l'intensification de la transition vers l'énergie propre au Canada et l'arrivée des réalités climatiques sur le seuil des entreprises partout au pays, la résilience et la décarbonisation face au climat ont pris une urgence accrue. Pour subventionner ces efforts, près de sept dirigeants sur dix disent s'attendre à utiliser les crédits d'impôt verts fédéraux, ce qui influera probablement sur les décisions futures en matière d'énergie et d'investissement », a déclaré M. Infanti.

Autres constatations

67 % prévoient utiliser les nouveaux crédits d'impôt « verts » fédéraux pour l'électricité propre, l'hydrogène propre, les technologies propres et/ou le captage du carbone

prévoient utiliser les nouveaux crédits d'impôt « verts » fédéraux pour l'électricité propre, l'hydrogène propre, les technologies propres et/ou le captage du carbone 61 % disent que ces crédits d'impôt influencent ou déterminent leurs futurs plans d'affaires et investissements (p. ex. fabrication de technologies propres, systèmes de captage du carbone)

Perspectives

Comme M. Infanti le reconnaît, « toutes les entreprises ne sont pas prospères. Pour une proportion beaucoup plus faible d'entreprises qui ont du mal à faire les ajustements nécessaires et à s'adapter, cette année sera un test de leur capacité à se remettre sur les rails. Chaque entreprise se trouve dans une situation financière différente et devrait envisager d'effectuer une analyse approfondie de ses flux de trésorerie, de ses opérations, de sa stratégie fiscale et de ses répercussions sur le climat. »

À propos du sondage KPMG Entreprises privéesMC

Entre le 30 août et le 25 septembre 2023, KPMG au Canada a mené un sondage auprès de propriétaires d'entreprises ou de cadres supérieurs de 700 petites et moyennes entreprises canadiennes, à l'aide du principal groupe de recherche sur les affaires de Sago. 82 % des PME sondées sont privées et 18 % sont cotées en bourse. 41 % sont des entreprises familiales. 25 % des entreprises sondées ont un revenu annuel de plus de 500 millions de dollars canadiens et de moins de 1 milliard de dollars canadiens, 25 % ont un revenu annuel de plus de 300 millions de dollars canadiens et de moins de 500 millions de dollars, 23 % ont un revenu annuel de 100 millions de dollars canadiens à 300 millions de dollars canadiens et 26 % ont des revenus annuels de 10 à 50 millions de dollars canadiens. Aucune entreprise sondée n'avait des revenus annuels de moins de 10 millions de dollars canadiens.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca) et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales qui sont : Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez kpmg.com/ca/fr.

