OTTAWA, ON, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Selon un récent sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), près de la moitié (45 %) des PME ont été victimes d'une cyberattaque aléatoire au cours de la dernière année, et 27 % ont subi une attaque ciblée. En vue d'aider les PME à se protéger, la FCEI a lancé l'Académie de la cybersécurité, un programme en ligne visant à former les propriétaires de PME et leurs employés afin de renforcer la cybersécurité au sein de leur entreprise. Élaboré en collaboration avec Mastercard, ce programme aborde notamment la protection contre les rançongiciels, la prévention des cyberattaques, les moyens de reconnaître la fraude, mais aussi de détecter et de prévenir le piratage psychologique.

« Les cyberattaques représentent une menace croissante pour les PME. Renforcer la cybersécurité peut sembler complexe et les services spécialisés sont souvent coûteux pour les PME. Voilà pourquoi nous avons lancé l'Académie FCEI de la cybersécurité. Nous voulons rendre ce type de formation plus accessible et offrir aux chefs de PME de l'information et des outils concrets qui leur permettront d'améliorer la sécurité informatique de leur entreprise », explique Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Selon les résultats du sondage de la FCEI :

Au cours de la dernière année, 11 % des entreprises ont été visées par une tentative de chasse à la baleine (type d'hameçonnage dans lequel le fraudeur cible un propriétaire de PME ou se fait passer pour lui).

Les entreprises des secteurs des services professionnels (57 % aléatoires, 28 % ciblées) et du commerce de gros (58 % aléatoires, 38 % ciblées) étaient les plus susceptibles d'avoir été victimes d'une cyberattaque au cours de la dernière année.

Seulement 11 % des entreprises ont offert à leurs employés de la formation obligatoire en matière de sensibilisation à la cybersécurité au cours de la dernière année, et 8 % ont offert de la formation facultative.

Les PME pourront mieux se protéger contre les cyberrisques grâce à l'Académie FCEI de la cybersécurité

L'Académie FCEI de la cybersécurité offre des formations interactives sur une plateforme conviviale. Pour chaque cours terminé, les utilisateurs obtiennent automatiquement une participation au tirage au sort de prix en argent totalisant 15 500 $. Les membres FCEI peuvent accéder gratuitement à ces cours virtuels. Compte tenu de l'importance de cette formation, pour un temps limité et grâce au soutien de Mastercard, la FCEI permettra aux non-membres d'accéder aux cours de l'Académie de la cybersécurité grâce à une adhésion d'essai gratuite temporaire à la FCEI.

« À l'ère du numérique, il est essentiel de savoir comment protéger son entreprise et d'éviter de perdre du temps, de l'argent et des actifs. L'Académie FCEI de la cybersécurité offre des cours spécialisés, une technologie conviviale et des incitatifs. De plus, l'accès est offert aux propriétaires de PME non-membres pendant une durée limitée. Ainsi, nous pourrons contribuer à la protection de nos membres, de l'ensemble des PME canadiennes et de l'économie du pays », affirme M. Guénette.

« Depuis quelques années, le virage numérique dans toutes les sphères (magasinage, accès aux services, accès aux soins de santé) est indéniable et il est essentiel d'établir une véritable économie numérique au service de tous. Il est absolument vital que les PME soient en mesure de se protéger contre les cyberrisques. En collaboration avec la FCEI, Mastercard offre aux propriétaires de PME les renseignements et les outils nécessaires pour que leur entreprise puisse prospérer en toute sécurité », explique Aviva Klein, vice-présidente des paiements numériques, de la cybersécurité et du renseignement à Mastercard Canada.

Pour en savoir plus et pour accéder à l'Académie FCEI de la cybersécurité, rendez-vous sur fcei.ca/academiecybersecurite.

Méthodologie

Résultats finaux du sondage FCEI Votre Voix - Octobre 2022. Le sondage mené en ligne du 6 au 31 octobre 2022 a généré 4 639 réponses de membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,4 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

À propos de Mastercard (NYSE:MA)

Mastercard est une société technologique mondiale dans le secteur des paiements. Notre mission consiste à connecter et à alimenter une économie numérique inclusive qui profite à tous, partout, en rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. En utilisant des données et des réseaux sécurisés, des partenariats et de la passion, nos innovations et solutions aident les particuliers, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à réaliser leur plus grand potentiel. Notre quotient de décence, ou QD, guide notre culture et tout ce que nous faisons à l'intérieur et à l'extérieur de notre entreprise. Grâce à nos liens avec plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable qui ouvre des possibilités inestimables pour tous.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234| Cell. : 514 817-0228, [email protected]; Emilija Businskas, vice-présidente des communications, Mastercard, Tél. : 437-244-6282, [email protected]