46 % prévoient ajouter de nouveaux postes permanents ; 49 % embaucheront pour des postes vacants.

La croissance de l'entreprise, le roulement du personnel et les demandes liées aux projets alimentent les plans de recrutement.

TORONTO, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Une nouvelle étude de Robert Half, cabinet de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, suggère que le nombre net de nouvelles embauches diminuera légèrement, mais qu'il demeurera solide au cours de la nouvelle année, tandis que le recrutement pour les postes vacants augmentera par rapport au deuxième semestre de 2024. Selon le sondage sur l'état de l'embauche au Canada de l'entreprise, 46 % des entreprises prévoient ajouter de nouveaux postes permanents au cours du premier semestre, et 49 % prévoient pourvoir des postes vacants. De plus, 54 % d'entre elles augmentent le nombre de professionnels contractuels pour les aider à réaliser des projets en 2025.

Plans de recrutement pour du personel permanent (Groupe CNW/Robert Half Canada Inc.)

Plans de recrutement pour le personnel permanent

Deuxième semestre

de 2024 Premier semestre

de 2025 Ajouter de nouveaux postes 52 % 46 % Pourvoir les postes vacants 41 % 49 % Ne pas ajouter de nouveaux postes, ne pas

pourvoir les postes vacants 5 % 4 % Éliminer des postes 1 % 1 %

Stratégies d'embauche selon la taille de l'entreprise

Petite Moyenne Grande Prend de l'ampleur 42 % 49 % 41 % Se maintien 50 % 48 % 51 % Gel de l'embauche/mises à pied 8 % 2 % 7 %

Principaux facteurs qui influencent les décisions d'embauche

Parmi les gestionnaires qui prévoient augmenter les embauches, près de la moitié (47 %) ont mentionné la croissance de l'entreprise comme principal facteur influençant leurs décisions de recrutement pour le premier semestre de 2025. Les taux de roulement des employés (44 %) et l'émergence de nouveaux projets (41 %) ont également été nommés parmi les facteurs clés qui stimulent le recrutement.

« L'année 2024 a été marquée par de nombreux défis en matière d'embauche, qu'il s'agisse de lacunes de compétences et de pénuries de talents, de nouvelles politiques au bureau ou des conditions économiques de manière plus générale. Les recruteurs et les chercheurs d'emploi ont dû composer avec un marché complexe, a déclaré Koula Vasilopoulos, première directrice générale chez Robert Half, Canada. Bien que les plans de recrutement demeurent élevés à l'approche de 2025, les entreprises doivent s'assurer d'avoir en place les bonnes stratégies pour assurer le bon déroulement des initiatives clés, réaliser les projets à temps, atteindre les objectifs et attirer les meilleurs talents pour l'avenir. De plus, elles doivent atténuer l'épuisement professionnel et la productivité réduite des équipes surchargées grâce à de solides plans de maintien en poste. »

Les conséquences de ne pas pourvoir les postes vacants

Sans un plan d'embauche simplifié et efficace, les entreprises risquent de retarder des initiatives essentielles et d'exercer des pressions sur les employés actuels. Selon les gestionnaires d'embauche, lorsque les postes ne sont pas pourvus de manière opportune, les principales conséquences sont les suivantes :

Productivité réduite (40 %) ;

Capacité de travail du personnel existant amenuisée et épuisement (39 %) ;

Retards dans l'échéancier des projets (34 %) ;

Incapacité de soutenir des initiatives commerciales essentielles (31 %).

Stratégies pour attirer les meilleurs talents

Pour trouver des candidats recherchés et aider à garder les projets sur la bonne voie, les gestionnaires d'embauche affirment qu'ils mettront en œuvre les stratégies suivantes :

Établir des partenariats avec des entreprises de recrutement pour trouver des candidats qualifiés (39 %) ; Encourager les recommandations d'employés actuels au moyen de primes de recommandation (35 %) ; Offrir des stages rémunérés aux étudiants actuels ou aux nouveaux diplômés (34 %) ; Élaborer ou améliorer des programmes de mentorat (34 %) ; Tracer des cheminements de carrière clairs au sein des services pour attirer des candidats internes (33 %).

À propos de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une société de recherche indépendante en décembre 2024. Il comprend les réponses de plus de 1 050 gestionnaires ayant des responsabilités d'embauche dans les domaines des finances et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, des services juridiques, du soutien administratif et à la clientèle, ainsi que des ressources humaines dans des entreprises comptant 20 employés ou plus au Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit et du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca/fr.

