Le Samedi PMEMD est l'occasion de soutenir l'achat local

MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Les PME comptent sur les consommateurs pour faire une différence lors du Samedi PMEMD, car plus de la moitié (53 %) d'entre elles font face à une faible demande à l'approche de la saison cruciale du magasinage des Fêtes.

Organisée par la FCEI, la célébration du Samedi PME vise à sensibiliser les consommateurs à l'importance du soutien à l'achat local. Il aura lieu le 30 novembre, au lendemain du Vendredi fou et avant le Cyberlundi.

« L'année a été difficile pour les PME, mais nous pouvons la terminer sur une bonne note. Durant la saison cruciale que représente le magasinage des Fêtes pour le commerce de détail, le choix d'acheter local fait réellement une différence pour les commerçants et aussi pour l'économie. En effet, chaque fois qu'on dépense 1 $ dans une petite entreprise de proximité, c'est 0,66 $ qui reste dans notre économie », soutient François Vincent, vice-président à la FCEI.

Un récent sondage d'opinion publique réalisé par le Groupe Angus Reid a révélé que 26 % des Canadiens prévoient de faire la plupart de leurs achats des Fêtes en magasin cette année, tandis que 34 % les feront principalement en ligne. En sachant que près de la moitié (48 %) des PME ont de plus en plus de difficulté à rivaliser avec les géants du commerce en ligne, il est plus important que jamais de soutenir les entreprises locales.

Le sondage du Groupe Angus Reid a également révélé que 46 % des consommateurs au pays comptent dépenser moins durant les Fêtes cette année, tandis que seulement 8 % dépenseront plus. En moyenne, les consommateurs prévoient de dépenser environ 900 $ pendant la saison des Fêtes, dont la majeure partie (544 $ en moyenne) sera consacrée à des cadeaux pour les autres.

« Le Samedi PME permet de trouver le cadeau parfait à bon prix dans une entreprise d'ici. De nombreuses PME offriront des rabais durant la fin de semaine. Saisissons l'occasion de faire une différence en choisissant l'achat local », conclut M. Vincent.

Pour en savoir plus sur le Samedi PME et obtenir des outils promotionnels gratuits, les propriétaires d'entreprise peuvent visiter JeChoisisPME.ca.

Méthodologie :

FCEI

Baromètre des affairesMD d'octobre : Les résultats d'octobre 2024 s'appuient sur 516 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 2 et le 22 octobre. Les résultats sont exacts à +/- 4,3 %, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats du sondage de ce mois.

Groupe Angus Reid

Le pouls du consommateur - Sondage no 28 (Consumer Pulse wave #28), s'appuyant sur un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 501 Canadiens (de 18 ans ou plus) membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été effectué du 15 au 21 octobre 2024 en français et en anglais. L'échantillon a été équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau d'études selon les données du dernier recensement. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,5 % avec un niveau de confiance de 95 %.

Samedi PMEMD

Le Samedi PME est présenté par la FCEI et American ExpressMD. Cette campagne encourage l'achat local, notamment en mettant à la disposition des entreprises des affiches et d'autres outils promotionnels.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808), Cell. : 514 817-0228, [email protected]