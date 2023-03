Près de 850 personnes se sont réunies pour repenser le système de santé dans le cadre d'un événement du QIS Montréal et de la CCMM, propulsé par Innove-Action CHUM

MONTRÉAL, le 14 mars 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et le Quartier de l'innovation en santé Montréal (QIS Montréal) ont tenu leur événement collaboratif « L'innovation : une source de valeur sociétale et économique ». Propulsé par Innove-Action CHUM, celui-ci a rassemblé près de 850 personnes et une soixantaine de panélistes venus discuter des dernières innovations en santé et d'avenues concrètes pour renforcer la collaboration entre les entreprises et les acteurs du public en santé. Ce rendez-vous s'est déroulé à l'amphithéâtre Pierre-Péladeau du CHUM avec la participation de l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier‒Sainte-Marie et ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, de M. Christian Dubé, ministre de la Santé, et de Mme Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés.

« Cette première collaboration d'envergure entre le milieu des affaires et le QIS Montréal a permis d'illustrer les bénéfices qu'il est possible de retirer d'une plus grande intégration du secteur privé dans le système de santé publique au Québec. La métropole est un lieu de choix pour guider cette transformation : il s'agit d'un pôle incontournable dans le secteur des sciences de la vie et d'un centre majeur en termes de recherche et d'innovation. Il est urgent de revoir les processus et d'aborder le manque d'efficacité et la qualité des services offerts au vu d'enjeux comme le vieillissement de la population et la pénurie de main-d'œuvre. Nous sommes en mesure d'atteindre au Québec un terrain d'entente permettant une plus grande collaboration entre le secteur public et le privé, afin que chaque patient reçoive les meilleurs soins », a déclaré M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'objectif premier du Quartier de l'innovation en santé est à l'image de l'événement d'aujourd'hui : celui de fédérer le secteur public et le secteur privé dans une seule et même communauté qui, rassemblée, va nous permettre collectivement d'aller plus vite et d'aller plus loin. Les pistes de solutions discutées par tous les acteurs du milieu donneront une nouvelle impulsion à notre manière d'aborder la santé. Ces solutions permettent de rêver à la santé de demain et c'est toute la communauté qui est appelée à prendre part à cette transformation », a poursuivi le Dr Fabrice Brunet, président-directeur général du Quartier de l'innovation en santé.

« Ensemble, nous avons ce qu'il faut pour relever les défis actuels et pour nous préparer à affronter ceux de demain. L'importante mobilisation des établissements de santé et de leurs équipes, des ministres et des ministères, de nos partenaires industriels et des établissements d'enseignement démontre une réelle volonté de s'impliquer à tous les niveaux. Aujourd'hui, la richesse collective de toutes les interventions liées à l'innovation en santé a généré des réflexions, proposé des pistes de solutions au plus grand bénéfice des patients et de l'ensemble de nos communautés et a mis la lumière sur une vision commune. Ce sont des centaines d'étincelles que nous avons vues jaillir, qui demain deviendront des actions concrètes », a conclu M. Fréderic Abergel, président-directeur général du CHUM.

À propos de l'événement « L'innovation : une source de valeur sociétale et économique »

L'événement « L'innovation : une source de valeur sociétale et économique » a été propulsé par Innove-Action CHUM et codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et le Quartier de l'innovation en santé Montréal. Il a été réalisé en association avec Accenture, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, MEDTEQ+, Novartis et Novo Nordisk; en collaboration avec l'École de technologie supérieure, l'Institut national de la recherche scientifique, IRICoR et Roche Canada; ainsi qu'en partenariat avec Hello, Hyatt Centric, Intuitive, IVADO, Lemay, Medicom, Minogue Medical, Novatek, Solution BI, Startup Montréal et l'Université de Montréal. L'événement a été rendu possible grâce à la collaboration du gouvernement du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos du Quartier de l'innovation en santé (QIS Montréal)

Situé au cœur de Montréal, ville intelligente, le Quartier de l'innovation en santé Montréal est composé d'institutions, d'entreprises établies et en démarrage qui sont des leaders dans leur domaine d'expertise, ici ou à l'étranger. Le QIS Montréal est aussi un point de rencontre numérique, qui rassemble et coordonne les divers intervenants hospitaliers, universitaires, gouvernementaux, institutionnels, communautaires, économiques, entrepreneuriaux et industriels autour d'un projet de laboratoire vivant pour valoriser et encadrer l'innovation au service de la santé et du bien-être des Québécois.

À propos du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal est un hôpital innovant au service de la population du Québec. Plus de 18 000 personnes se dévouent chaque jour afin d'offrir des soins de santé de qualité supérieure et d'améliorer le bien-être de la population québécoise. Nous adoptons une approche intégrée de la santé. Celle-ci s'exprime dans tous les volets de notre mission : soins, enseignement, recherche, gestion, innovation et environnement sain. Nous travaillons en partenariat avec la population et nos collaborateurs.

Le CHUM valorise une prise en charge des trajectoires de soins des patients. Il utilise des données analysées par l'intelligence artificielle pour personnaliser les soins. En collaboration avec les autres intervenants du réseau de la santé, le CHUM offre les meilleurs soins spécialisés et surspécialisés basés sur des connaissances scientifiques sans cesse mises à jour.

