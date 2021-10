Près de 68% des entreprises considèrent que le télétravail n'est pas une mesure temporaire pour faire face à la pandémie mais que cette façon de travailler sera là pour rester dans les années à venir

Le Salon de l'emploi et de la formation continue en format hybride

plus de 200 exposants et 9 000 emplois offerts

MONTRÉAL, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Un sondage a été mené auprès de plus de 200 entreprises qui participeront au plus gros salon de l'emploi et de la formation continue, organisé par L'Événement Carrières au Palais des congrès de Montréal les 27 et 28 octobre prochains et au salon virtuel en ligne du 3 au 12 novembre au evenementcarrieresvirtuel.com

Les données révèlent que 68% d'entre elles affirment que le télétravail à raison de trois jours par semaine restera la norme dans les années à venir. Près de 16% ont dit vouloir conserver ce mode de travail des employés à deux jours par semaine tandis que 16% croient que le télétravail n'est qu'une mesure temporaire le temps que la pandémie dure et que le retour au bureau à temps plein sera de mise pour toutes les entreprises.



9000 emplois à combler en temps de pénurie de main-d'œuvre

Les 200 organisations présentes chercheront à combler plus de 9000 emplois.

Les secteurs manufacturier, santé et services sociaux, transport et logistique sont ceux où l'on cherchera à combler le plus d'emplois possible afin de maintenir la production et dans certains cas le maintien des activités de l'entreprise.

Les chercheurs d'emploi de tous les âges, possédant des formations et des compétences variées, sont tous les bienvenus. Agent de sécurité, agent service à la clientèle, analyste financier, cuisinier, enseignant, ingénieur, préposé aux bénéficiaires et scientifique de données ne sont que quelques exemples de la variété des emplois qui sont à combler. Un grand nombre d'emplois d'été et étudiants sera aussi proposé par les entreprises exposantes.

L'entrée est gratuite.

Toutefois, les chercheurs d'emploi qui souhaitent venir à l'événement au Palais des congrès de Montréal les 27 et 28 octobre prochains devront respecter les consignes sanitaires. Pour accéder au salon physique, il est conseillé aux participants de s'inscrire en ligne via la billetterie du salon. Les inscriptions sur place seront également acceptées.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec donne son appui

« Le recrutement de la main-d'œuvre représente un défi partout au Québec, et la région de Montréal n'y échappe pas. Il est essentiel d'offrir aux entreprises et aux personnes en recherche d'emploi des occasions d'échanger, et c'est justement ce que propose le salon de L'Événement Carrières. C'est d'ailleurs pourquoi notre gouvernement soutient cette initiative d'envergure, qui met en valeur un grand nombre d'emplois de qualité et qui favorise l'équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre. Elle illustre d'autant plus l'importance de miser sur des approches innovantes pour encourager tous les talents disponibles et leur permettre de contribuer à la prospérité du Québec. », indique M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Un salon en deux formats pour répondre aux besoins de chacun

« Nous sommes fiers de vous proposer cet automne un salon en deux formats. Le salon physique vous accueillera au Palais des congrès de Montréal et le salon virtuel sera accessible sur notre plateforme! », indique Éric Boutié, fondateur et président de L'Événement Carrières.

De nombreux exposants proposeront des emplois dans tout le Québec tels que : Administration portuaire de Montréal, Aéro Montréal, Aliments Asta, Alstom, Altitude Aerospace, Attraction Rouyn-Noranda, Autobus Séguin, Autobus Transco, Bain Magique, Best Buy Canada, Brault & Martineau - Economax, Charles River Laboratories, CHUM, Couche-Tard, Distributions Novitek International, Fonction publique du Québec, GEXEL, GIRO, Groupe Environnemental Labrie, Groupe Lebel, Groupe Roy Santé, Industrielle-Alliance assurance et services financiers inc, La Source, Les Entreprises Barrette, Matrox, Metro, Ministère de la Sécurité publique, New Look, Olymel, Perspective Nunavik, Premier Tech, Renaud-Bray, Safran Cabin, Services TGL, Université de Montréal et bien d'autres!

De l'aide et de l'accompagnement pour la recherche d'emploi

Parce qu'être préparé pour un salon de l'emploi est indispensable, différents services sont proposés gratuitement aux visiteurs tels que des conseils en emploi et immigration donnés par des organismes spécialisés (recherche d'emploi, réseautage, installation, vie quotidienne, etc.)

Un espace services sera accessible au salon physique. Les experts présents pourront aider gratuitement les intéressés, que ce soit pour faire réviser leur CV, pour évaluer leur niveau d'anglais et de français ou pour prendre une photo portrait avec un professionnel.

Des emplois dans tous les secteurs de l'économie et pour toutes les expériences et scolarités

Pour faciliter la recherche, les entreprises sont regroupées par secteurs.

Parmi eux : Carrières générales, Éducation, Santé et services sociaux, TI et Génie, Hôtellerie-restauration-tourisme (pavillon présenté par hotelleriejobs.com), Transport et logistique (pavillon présenté par Cargo M) et bien d'autres!

En plus de Montréal, des régions du Québec seront représentées dans un pavillon dédié où de nombreuses entreprises seront présentes pour faire connaitre leurs activités et leurs offres à pourvoir. Un pavillon du gouvernement du Nouveau-Brunswick, regroupant plusieurs employeurs, sera également présent au salon physique.

Informations pratiques

Salon Physique - Mercredi 27 octobre (12 h- 19 h) et jeudi 28 octobre (10 h - 18 h) au Palais des congrès de Montréal. Salles 220-DE 200, avenue Viger Ouest Montréal (Québec) H2Z 1H5. Le passeport vaccinal est obligatoire pour cet événement.

Salon virtuel - En ligne du 3 au 12 novembre - Clavardage le 3 et 4 novembre de 9 h à 18 h - inscription evenementcarrieresvirtuel.com

Le Salon virtuel comportera deux jours de clavardage, les 3 et 4 novembre. Lors de ces deux journées, exposants et visiteurs pourront communiquer par écrit ou par vidéo de 9 h à 18 h, afin de faciliter les échanges directs comme lors d'un salon physique. Du 3 au 12 novembre, les visiteurs auront accès aux kiosques des exposants afin de consulter leurs informations et postuler aux offres proposées.

