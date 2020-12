Près de 600 000$ pour favoriser la réussite et l'inclusion des étudiants autochtones de l'Université Laval

QUÉBEC, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, annonce l'attribution d'une aide financière de 588 500 $ sur deux ans à l'Université Laval dans le cadre du programme Soutien aux membres des communautés autochtones. Ce programme vise à favoriser la réussite et le développement socioculturel des étudiants autochtones. L'annonce a été faite en compagnie du ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, lors d'un événement virtuel au cours duquel l'Université Laval a dévoilé son plan d'action sur la réconciliation autochtone.

Le ministère de l'Enseignement supérieur accorde de l'aide financière aux universités pour qu'elles adaptent et offrent des programmes d'études destinés aux étudiants autochtones, apportent une assistance particulière à ces étudiants et valorisent les cultures autochtones. À l'Université Laval, environ 400 étudiants sont issus des communautés autochtones.

« À mon arrivée au Ministère, je me suis donné quelques priorités. La réussite de tous les étudiants et l'accessibilité aux études supérieures sont deux chantiers qui attirent quotidiennement mon attention. Les annonces d'aujourd'hui cadrent donc parfaitement avec les orientations que je veux donner au Ministère afin de soutenir davantage la persévérance et la réussite scolaires des étudiants autochtones. Je ne pourrais être plus fière de m'y associer. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Lors de ma récente nomination, j'ai promis des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des autochtones. La réussite éducative et le développement socioculturel figurent parmi mes priorités. Je suis très confiant que l'aide accordée à l'Université Laval permettra la réalisation de mesures concrètes et que tous ensemble, nous pourrons permettre aux étudiantes et étudiants autochtones de développer leur plein potentiel », a indiqué le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière.

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Je me réjouis pour tous les étudiants autochtones de Jean-Talon qui fréquentent l'Université Laval. Grâce à cette aide financière, l'établissement pourra poursuivre son excellent travail d'inclusion avec encore plus d'efficacité. Je souhaite aussi le meilleur des succès à tous ces étudiants, qui méritent grandement ce soutien. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon

« Dès le début de notre mandat, nous avons voulu répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, qui recommandaient aux établissements postsecondaires d'intégrer les savoirs et les pratiques pédagogiques autochtones à leurs programmes. Le plan présenté aujourd'hui, L'Université Laval en action avec les Premiers Peuples, regroupe des actions concrètes pour que la réconciliation espérée ne reste pas qu'un simple mot, mais qu'elle se traduise au quotidien dans la réalité des étudiantes et étudiants issus des Premiers Peuples. »

Robert Beauregard, vice-recteur exécutif et vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes de l'Université Laval

L'Université Laval pourra utiliser ces sommes de diverses façons :

Embauche d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur aux affaires autochtones;

Embauche d'une conseillère ou d'un conseiller à la réconciliation et à l'éducation autochtone;

Aménagement d'un centre pour l'accueil et la réussite des étudiants autochtones;

Création d'un cours sur l'histoire et les cultures autochtones destiné à l'ensemble des étudiants de l'Université;

Mise à niveau de cours déjà existants sur les réalités autochtones;

Organisation d'une activité de graduation réservée aux étudiants autochtones;

Codéveloppement de contenu et de matériel de cours sur les réalités inuites en éducation.

