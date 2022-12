QUÉBEC, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier félicite les organismes de bienfaisance la Maison Lémerveil Suzanne Vachon de Québec (Québec), la Fondation Table Soup Kitchen de Huntsville (Ontario), la Fondation Food Stash de Vancouver (Colombie-Britannique) et la Société Alzheimer NB (Nouveau-Brunswick), lesquels remportent un grand don de 105 000 $ chacun dans le cadre de la sixième édition du concours philanthropique annuel. Comme la lutte a été très serrée, iA Groupe financier doublera le don remis aux huit finalistes en leur octroyant 20 000 $ chacun. Au total, ce sont 580 000 $ en dons qui seront remis à 12 organismes canadiens.

« Au nom de iA Groupe financier, je suis fier et honoré d'annoncer ces dons majeurs à des organismes qui desservent plusieurs communautés canadiennes. Chacun de ces organismes vient en aide à des personnes en situation de handicap pour faire une différence réelle dans leur vie. Je tiens à remercier à la fois les organismes qui ont participé au concours et à féliciter les gagnants pour leur magnifique travail. Je remercie également toutes les personnes qui ont pris le temps de voter. Notre grand concours philanthropique annuel sera de retour l'année prochaine et j'inviterai à nouveau les organismes canadiens à y participer en grand nombre », a mentionné M. Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

Rappelons que les organismes de bienfaisance gagnants sont ceux qui ont récolté le plus de votes provenant du public canadien parmi les douze finalistes du concours. Ils ont obtenu un grand don de 100 000 $ chacun. Aux 100 000 $ remis aux organismes gagnants s'est ajouté un don supplémentaire de 5 000 $ remis par iA Groupe financier au nom de ses employés, eux aussi appelés à voter pour leurs projets coups de cœur dans chaque région.

LES ORGANISMES GAGNANTS (d'ouest en est)

FONDATION FOOD STASH ( VANCOUVER , C.-B.)

Food Stash réduit le gaspillage alimentaire et l'insécurité alimentaire. L'organisme récupère plus de 80 000 livres de nourriture par mois (par exemple, des produits non écoulés, des surplus de produits laitiers, etc.) auprès des détaillants, des grossistes et des fermes. La fondation livre chaque semaine des boîtes personnalisées d'aliments sains à 110 ménages en situation d'insécurité alimentaire et souffrant de maladies chroniques ou de handicaps. Elle gère un marché ouvert à tous de denrées alimentaires récupérées, qui sert plus d'une centaine de personnes par semaine et livre de la nourriture à 35 partenaires caritatifs qui servent collectivement plus de 14 000 personnes par semaine. Avec le grand don, l'organisme pourra financer les livraisons de boîtes d'aliments récupérés destinés aux Vancouvérois souffrant d'insécurité alimentaire et de handicaps ou de maladies chroniques qui les empêchent de quitter leur domicile. FONDATION TABLE SOUP KITCHEN ( HUNTSVILLE, Ont. )

Table Soup Kitchen Foundation a pour mission de servir les personnes souffrantes, vulnérables et sans-abri de sa communauté qui sont confrontées à l'insécurité alimentaire, à la maladie, aux handicaps, aux dépendances et au chômage chronique. Elle offre une banque alimentaire hebdomadaire, une soupe populaire, un magasin d'échange de vêtements et d'articles ménagers et un refuge pour hommes. Avec le grand don, l'organisme pourra effectuer des travaux qui rendraient l'établissement plus accessible aux personnes à mobilité réduite. LA MAISON LÉMERVEIL SUZANNE VACHON (QUÉBEC, Qc)

La Maison Lémerveil offre aux jeunes vivant en situation de handicaps multiples et aux enfants gravement malades des séjours de répit et de soins palliatifs pédiatriques tout au long de leur parcours de vie. Un don contribuerait à offrir davantage de répit de jour spécialisé et d'activités adaptées pour les enfants gravement malades et les jeunes en situation de handicaps multiples et sévères. Avec le grand don, l'organisme pourra appuyer les familles afin que les membres puissent poursuivre leur vie professionnelle et prendre un repos bien mérité. LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER NB ( FREDERICTON , N.-B.)

La Société Alzheimer a pour mission d'atténuer les conséquences personnelles et sociales de la maladie d'Alzheimer et des affections connexes en offrant du soutien, de l'éducation et de la défense des droits, et de promouvoir la recherche d'une origine et d'un traitement curatif. Avec le grand don, l'organisme pourra créer des collectivités conviviales pour les personnes atteintes de démence au Nouveau-Brunswick. Un endroit accueillant où les personnes atteintes de démence, leurs familles et leurs soignants se sentiraient inclus et soutenus.

LES AUTRES FINALISTES

Les huit autres organismes finalistes remportent finalement, quant à eux, un don de 20 000 $ chacun, soit la Fondation INCA d'Edmonton (Alb.), la Fondation Children's Rehabilitation (CRF) de Winnipeg (Man.), Hydrocéphalie Canada (HC) d'Etobicoke (Ont.), La Marche des dix sous Canada (MODC) de Toronto (Ont.), l'Association québécoise des personnes aphasiques (AQPA) de Montréal (Qc), L'Arche Lanaudière de Joliette (Qc), Upper Valley Autism Resource Centre Inc. de Perth-Andover (N.-B.) et LakeCity Works de Darmouth (N.-É.).

Rappelons que plus de 200 organismes qui veillent à soutenir les personnes en situation de handicap* et leur communauté ont répondu à l'appel lancé par iA Groupe financier en septembre dernier. Un jury a analysé tous les projets reçus des quatre coins du pays, puis a sélectionné douze finalistes dont les candidatures ont été soumises au vote du public. Les organismes participants ont été regroupés en quatre grandes zones géographiques (Ouest, Ontario, Québec et Nord/Canada Atlantique) afin d'assurer une répartition encore plus équitable des dons à travers le pays.

À PROPOS DE iA GROUPE FINANCIER

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

* Handicap moteur, psychique, sensoriel, mental ou déficience intellectuelle, maladie invalidante, trouble développemental.

