Près de 6 M$ pour loger plus d'étudiants à Saguenay

SAGUENAY, QC, le 27 août 2024 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, et la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annoncent aujourd'hui un investissement de 5,9 millions de dollars pour la construction d'une résidence universitaire sur le campus de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Située près du pavillon principal et des résidences actuelles, la nouvelle résidence comptera 72 logements, soit des 4 ½ pièces, des studios et des chambres sur corridor, avec des espaces communs.

Citations :

« L'ajout de logements étudiants est une priorité pour notre gouvernement. Le logement est crucial pour que les étudiants puissent se concentrer à 100 % sur leurs études. Le manque de logements abordables ne devrait pas être un frein à la poursuite des études ou à la mobilité interrégionale. Je remercie sincèrement tous les partenaires impliqués dans ce projet et je salue leur engagement pour la réussite. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis très fière de ce grand projet pour notre université régionale, qui constituera un argument de plus pour l'UQAC afin d'attirer les étudiants de demain. Les logements étudiants assurent une pérennité pour tous nos programmes à l'UQAC. Je souligne le travail sans faute de tous les intervenants dans ce dossier majeur pour la région. Merci à tous, votre travail contribue vraiment à changer les choses! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Je salue les investissements du gouvernement du Québec dans cet important projet de construction de résidences étudiantes. Je remercie l'équipe de la Société immobilière de l'Université du Québec et celle de l'UQAC pour leur engagement et leur travail. Les établissements de l'UQ font partie de la solution pour augmenter l'offre de logements abordables partout au Québec. Je me réjouis de voir se concrétiser ce projet, ici, à Saguenay, au bénéfice de la population étudiante et de sa réussite. »

Alexandre Cloutier, président de l'Université du Québec

« Près de 1 000 étudiants ont approché les gestionnaires de nos résidences pour y avoir une place cette année. De ce nombre, plus de 700 ont été dans l'obligation de trouver une solution ailleurs. Heureusement, et il faut le souligner, des promoteurs privés ont été au rendez-vous et nous ont soutenus par la mise en place de solutions de logement de toutes sortes. Toutefois, la construction de logements étudiants à proximité de nos installations et à moindre coût demeure nécessaire. Je tiens à saluer le gouvernement, qui, par l'annonce d'aujourd'hui, nous permet de mener à bien ce projet de résidence étudiante, pièce importante du casse-tête menant à la réussite des jeunes. »

Ghislain Samson, recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi

Informations complémentaires :

Ce projet est élaboré en collaboration avec l'Université du Québec (siège social) et l'UQAC. Son coût est estimé à un peu plus de 13 millions de dollars. Le Ministère accorde une aide financière de 5,9 millions de dollars.

Liens connexes :

Enseignement supérieur :

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec/

https://twitter.com/Ens_supQC

https://www.linkedin.com/company/77580757/

https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg

https://www.instagram.com/enseignementsup_qc/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Simon Savignac, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 438 341-2255, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieurm, [email protected]