Près de 6 000 psychoéducatrices et psychoéducateurs présents dans plusieurs milieux pour soutenir les Québécoises et Québécois vivant des situations difficiles

Première édition de la Semaine de la psychoéducation 2026

MONTRÉAL, le 8 févr. 2026 /CNW/ - Connaissez-vous bien les psychoéducatrices et psychoéducateurs? Présents dans plusieurs milieux, comme le réseau de la santé et des services sociaux, le milieu scolaire, les organismes communautaires ou en pratique privée. Peu importe le milieu, ces professionnels favorisent l'adaptation et le bien-être de milliers de personnes vivant des situations difficiles.

Dans le cadre de la première édition de la Semaine de la psychoéducation, qui se tiendra du 9 au 13 février 2026, l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) déploie une série d'activités visant à mieux faire connaître cette profession essentielle, encore trop méconnue du grand public.

Parmi les temps forts de la semaine :

Le président, Félix-David L. Soucis, ps. éd., se rendra à l'Assemblée nationale le 10 février , dans le cadre d'une journée de sensibilisation visant à faire connaître les priorités de l'Ordre et de la profession auprès des décideurs . Accès aux services de psychoéducation Reconnaissance de l'expertise psychoéducative en santé mentale Compréhension du rôle essentiel des psychoéducatrices et psychoéducateurs dans les différents milieux de pratique





, dans le cadre d'une . Le 12 février, Jonathan Bluteau, psychoéducateur et professeur titulaire, animera un webinaire gratuit destiné au grand public et portant sur le stress et l'anxiété. Des stratégies simples et concrètes pour retrouver l'équilibre y seront proposées.





Jonathan Bluteau, psychoéducateur et professeur titulaire, animera un et portant sur le stress et l'anxiété. Des stratégies simples et concrètes pour retrouver l'équilibre y seront proposées. De plus, une quinzaine de capsules vidéo présentant des portraits inspirants de psychoéducatrices et psychoéducateurs sont disponibles en ligne, ainsi que du matériel promotionnel.

« Pour la première fois, l'Ordre consacre une semaine entière à la reconnaissance de la psychoéducation. Les psychoéducatrices et psychoéducateurs accompagnent des personnes de tous âges, vivant des difficultés d'adaptation, en intervenant à la fois auprès des individus et de leur environnement. On les retrouve dans une diversité de milieux de pratique. », souligne le président de l'OPPQ, Félix-David L. Soucis, ps. éd. « La rencontre des décideurs à l'Assemblée nationale permettra de les sensibiliser aux enjeux actuels de la psychoéducation et à son apport essentiel pour la population », ajoute-t-il. « J'invite l'ensemble des membres de l'Ordre, ainsi que nos collaborateurs, partenaires, milieux universitaires et le grand public à contribuer au rayonnement de la psychoéducation partout au Québec », conclut-il.

À propos de l'Ordre

L'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec veille à la qualité des services offerts par ses membres. Il les soutient et les encadre dans le maintien et le rehaussement de leurs compétences professionnelles, et surveille l'exercice de la profession en vue de protéger le public. Par ses actions et ses collaborations, l'Ordre prend position pour que les personnes vulnérables ou aux prises avec des difficultés d'adaptation reçoivent des services adaptés à leurs besoins en temps opportun.

