Nomination de la directrice générale et secrétaire de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

MONTRÉAL, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec est heureux d'annoncer la nomination de Marie-Josée Villeneuve au poste de directrice générale et secrétaire. Elle entre officiellement en fonction aujourd'hui.

Forte d'une carrière de près de vingt ans au sein du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), Madame Villeneuve y a d'abord exercé comme avocate, avant d'assumer les fonctions de directrice du Secrétariat général et de secrétaire générale, puis de directrice générale adjointe. Plus récemment, elle occupait le poste de directrice principale, affaires juridiques et conformité, chez Investissement Québec.

Reconnue pour son jugement sûr, ses capacités d'analyse, ses décisions éclairées et ses qualités de communicatrice, Madame Villeneuve se distingue par son leadership collaboratif et son approche profondément humaine.

« Le conseil d'administration est très heureux d'accueillir Marie-Josée Villeneuve à la direction générale et au secrétariat de l'Ordre. Sa vaste expérience en gestion, sa solide expertise juridique et sa vision tournée vers l'avenir constitueront des atouts majeurs à la grande équipe de l'Ordre pour soutenir l'évolution e l'Ordre et amorcer notre prochaine planification stratégique. », a déclaré Félix-David Soucis, ps. éd., président de l'Ordre.

« C'est avec un enthousiasme sincère que je me joins à l'équipe de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Contribuer à une organisation dont la mission première est la protection du public représente pour moi un privilège. Travailler aux côtés de professionnel(le)s profondément engagé(e)s auprès des personnes vivant des difficultés d'adaptation rejoint pleinement mes valeurs et m'inspire à donner le meilleur de moi-même. » a déclaré Marie-Josée Villeneuve.

La direction générale et secrétariat joue un rôle central dans la mission de protection du public de l'Ordre. Elle soutient le conseil d'administration dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique, assure le contrôle des activités liées au fonctionnement de l'Ordre, incluant les services administratifs, les communications et les affaires juridiques, et assume les responsabilités légales attribuées au secrétaire de l'Ordre par le Code des professions du Québec et les règlements en vigueur.

Remerciements à Isabelle Legault, ps. éd. pour l'intérim

Le conseil d'administration tient à exprimer sa profonde reconnaissance à Isabelle Legault, ps. éd., qui a assuré l'intérim depuis le 19 septembre dernier, tout en poursuivant ses fonctions de directrice de l'encadrement et du soutien de la pratique.

Durant cette période particulièrement chargée pour un ordre professionnel, Madame Legault a mené de front plusieurs dossiers majeurs, dont l'organisation du Congrès de l'Ordre, la préparation et la présentation des résultats de la direction générale et secrétariat à l'Assemblée générale annuelle, ainsi que la coordination de plusieurs comités de gouvernance. Elle a relevé ces défis avec rigueur, leadership et une maîtrise exemplaire des enjeux.

Le conseil d'administration lui témoigne sa gratitude pour son engagement, sa disponibilité et la qualité exceptionnelle du travail accompli.

À propos de l'Ordre

L'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec veille à la qualité des services offerts par ses membres. Il les soutient et les encadre dans le maintien et le rehaussement de leurs compétences professionnelles et surveille l'exercice de la profession, en vue de protéger le public. Par ses actions et ses collaborations, l'Ordre prend position pour que les personnes vulnérables ou aux prises avec des difficultés d'adaptation reçoivent des services adaptés à leurs besoins.

