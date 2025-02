MONTRÉAL, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Du 19 au 21 février 2025, l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) tiendra les Journées de la psychoéducation 2025, une occasion unique de mieux comprendre le rôle essentiel des psychoéducatrices et psychoéducateurs ainsi que l'incidence positive de leur présence auprès des clientèles. Placée sous le thème « La psychoéducation, un soutien concret au cœur de votre quotidien », cette édition marquera le 25e anniversaire de l'Ordre dans le système professionnel québécois et mettra en valeur l'approche psychoéducative distinctive développée au Québec.

Les Journées de la psychoéducation 2025 : un rendez-vous pour mieux comprendre et apprécier l'apport des psychoéducatrices et psychoéducateurs au Québec (Groupe CNW/Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ))

Une approche qui transforme des vies

Près de 6 000 psychoéducatrices et psychoéducateurs œuvrent à travers la province, apportant leur expertise dans des milieux tels que les CLSC, les hôpitaux, les centres de réadaptation, les établissements scolaires, les organismes communautaires ainsi qu'en pratique privée. Leur intervention se distingue par une approche individualisée plaçant la personne et son environnement au cœur du processus d'accompagnement.

L'Ordre tient à rappeler que les psychoéducatrices et psychoéducateurs offrent un soutien concret à celles et à ceux qui vivent des situations difficiles : une personne devant faire face au décès d'un proche, un parent soutenant au quotidien un jeune en détresse, un adulte en quête de rétablissement après un événement traumatique ou une famille cherchant à s'adapter au diagnostic d'un être cher.

« L'approche psychoéducative permet d'accompagner les personnes vivant des difficultés d'adaptation en intervenant à la fois auprès d'elles, de leur environnement et de l'interaction entre les deux. C'est précisément ce qui distingue la psychoéducation des autres professions », commente Félix-David L. Soucis, ps. éd., président de l'Ordre. « Nos membres sont formés pour offrir un soutien concret et adapté aux défis en mobilisant les forces et les capacités adaptatives des personnes afin de les aider à retrouver un équilibre. Leurs interventions laissent une empreinte durable, tant pour les personnes aidées que pour leurs proches. »

Les Journées de la psychoéducation : une vitrine sur une profession essentielle

Par sa programmation enrichie, l'édition 2025 des Journées de la psychoéducation offrira au grand public une occasion unique de découvrir les nombreuses facettes de la psychoéducation. Grâce aux initiatives déployées par l'Ordre et à la participation active de ses membres, cet événement permettra également de mettre en valeur le rôle des psychoéducatrices et psychoéducateurs. L'Ordre souhaite ainsi offrir une meilleure compréhension de la psychoéducation, de son approche distinctive et de son apport indéniable à la communauté.

Pour en savoir plus sur la psychoéducation : https://ordrepsed.qc.ca/les-psychoeducateurs-et-psychoeducatrices

À propos de l'Ordre

Depuis 25 ans, l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec s'engage à protéger le public en assurant l'excellence, la compétence et l'éthique de la pratique psychoéducative au Québec. En soutenant le développement professionnel de ses membres, il joue un rôle clé dans l'accès à des services de qualité pour les personnes faisant face à des difficultés d'adaptation. L'Ordre veille à la surveillance de la pratique professionnelle ainsi qu'au maintien et au perfectionnement des compétences, et prend position sur des enjeux sociétaux touchant les personnes vulnérables. L'Ordre invite la population à découvrir comment les psychoéducatrices et psychoéducateurs peuvent répondre à leurs besoins spécifiques en visitant son site Web.

SOURCE Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ)

Contact média : Marie-Claude Limoges, responsable des communications, [email protected], 514 209-0596