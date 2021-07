Près de 55 M $ remis en compensation aux producteurs du secteur bovin dans le cadre de la 1re avance pour l'année 2021

Pour les producteurs de veaux d'embouche, le paiement total s'élève à 46 millions de dollars, ce qui représente 60,66 dollars par vache et 0,6949 dollar par kilogramme de veau vendu après retenue de la contribution préliminaire 2021. Du côté des producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage, ils recevront 8,6 millions de dollars, soit 0,1696 dollar par kilogramme de gain de poids, ce qui représente 60,22 dollars par bouvillon vendu après retenue. De ce paiement de près de 55 millions de dollars, un montant net de plus de 27 millions de dollars sera versé aux producteurs après acquittement de leur contribution.