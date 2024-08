OTTAWA, ON, le 7 août 2024 /CNW/ - Le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) est l'un des plus grands programmes sociaux de l'histoire du Canada. Une fois pleinement mis en œuvre, le RCSD contribuera à rendre les soins dentaires plus abordables pour près de neuf millions de résidents canadiens qui n'ont actuellement pas accès à une assurance dentaire.

À ce jour, plus de 2,3 millions de personnes au Canada ont reçu l'approbation leur donnant droit à une couverture au titre du RCSD et près de 450 000 d'entre elles ont déjà reçu des soins. La participation des Canadiennes et des Canadiens augmente constamment, ce qui met en évidence l'importance des soins dentaires et la nécessité de rendre les soins plus accessibles et abordables.

La participation des fournisseurs de soins buccodentaires est essentielle au succès du RCSD, et nous avons constaté que le nombre de fournisseurs qui le soutiennent partout au pays augmente également. En ce moment, près de 19 000 fournisseurs participent au Régime en offrant un large éventail de services, comme le nettoyage, les obturations et les prothèses dentaires, ce qui représente au-delà de 75 % des fournisseurs en service au Canada.

Les Canadiennes et les Canadiens admissibles qui n'ont pas encore de fournisseur peuvent s'adresser à un dentiste, une hygiéniste dentaire, un denturologue ou un dentiste spécialiste dans leur communauté, obtenir des soins dans les cliniques d'écoles de dentisterie qui sont inscrites au RCSD ou consulter l'outil de recherche de fournisseurs du RCSD de la Sun Life pour en trouver un.

Avant de recevoir des services, les personnes couvertes par le Régime doivent toujours demander à leur fournisseur s'il accepte de facturer directement la Sun Life et s'il y a des frais supplémentaires qui ne seront pas assurés par le Régime et qu'elles devront payer.

Les soins dentaires sont des soins de santé. Personne ne devrait avoir à choisir entre prendre soin de ses dents et payer ses factures. Les Canadiennes et les Canadiens méritent d'avoir accès à des soins dentaires abordables, qui sont tout à fait essentiels à leur santé générale. En aidant à couvrir une partie ou la totalité des coûts d'une vaste gamme de services, le RCSD permet à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir accès aux soins dont elles ont besoin.

Le RCSD accepte maintenant les demandes des personnes âgées, des adultes ayant un certificat valide pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées et des enfants de moins de 18 ans. Tous les autres Canadiens et toutes les autres Canadiennes admissibles pourront faire une demande dès 2025.

Citations

« Cette initiative transforme la vie de millions de Canadiennes et de Canadiens et facilite l'accès aux soins de santé à un prix abordable. En trois mois seulement, le RCSD a permis à près de 450 000 Canadiens et Canadiennes de recevoir des soins.Je remercie les prestataires participants pour leur collaboration continue en vue de faire de ce programme un succès et j'encourage le reste de la communauté des prestataires à faire de même .. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« La santé buccodentaire est essentielle au bien-être général des Canadiens. Grâce au nombre croissant de Canadiens et de fournisseurs qui s'inscrivent chaque jour au Régime canadien de soins dentaires, plus de Canadiens ont maintenant accès aux soins de santé buccodentaire essentiels dont ils ont besoin et qu'ils méritent. »

L'honorable Terry Beech

Ministre des Services aux citoyens

« La participation continue des fournisseurs de soins buccodentaires joue un rôle essentiel dans le succès du Régime canadien de soins dentaires. Plus de 2,3 millions de Canadiennes et de Canadiens sont maintenant inscrits au RCSD et près de 450 000 d'entre eux ont eu accès aux soins dont ils ont besoin grâce à la participation des fournisseurs de soins buccodentaires. J'encourage tous les Canadiens admissibles et les fournisseurs qui ne l'ont pas encore fait à s'inscrire dès aujourd'hui. Ensemble, nous aidons les Canadiennes et les Canadiens à obtenir les soins buccodentaires à un prix abordable. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Chaque jour, des milliers de Canadiennes et de Canadiens prennent un siège chez le dentiste et accèdent aux soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Nous sommes heureux de constater les effets de cette initiative sur la santé buccodentaire de la population canadienne. Nous continuons à collaborer étroitement avec les prestataires de soins de tout le pays pour assurer un traitement rapide et efficace des demandes de remboursement. »

Dave Jones

Président, Sun Life Health

Faits en bref

Les Canadiennes et les Canadiens admissibles dont l'inscription au RCSD est acceptée recevront une trousse de bienvenue comprenant la date de début de leur couverture (date d'entrée en vigueur de leur participation du Régime). Cette date se trouve dans leur lettre de bienvenue et non sur leur carte du RCSD.

Les patients du RCSD peuvent avoir à payer des frais supplémentaires, en plus de leur quote-part, le cas échéant, en fonction des services reçus et du coût du traitement.

Le processus de présentation des réclamations est le même, peu importe la façon dont le fournisseur choisit de participer au RCSD : il peut présenter les demandes directement à la Sun Life et recevoir un remboursement sous forme de transfert électronique de fonds (TEF) dans les 48 heures suivant l'approbation de la réclamation (un temps de traitement plus près de 24 heures est visé) s'il a un compte Sun Life En Direct, ou sous forme de chèque mensuel.

Les fournisseurs de soins buccodentaires peuvent trouver ici des informations sur la manière de soumettre les demandes de remboursement ainsi qu'une comparaison côte à côte des deux options de participation des fournisseurs.

La répartition de la participation par type de fournisseur est la suivante : dentistes et dentistes spécialistes : 16 612 denturologues : 1 746 hygiénistes dentaires : 857



