Près de 38 M$ pour le développement des transports actifs

QUÉBEC, le 21 juin 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, annoncent un investissement de 37 998 959 $ pour la réalisation de 97 projets visant à développer le transport actif et à assurer la sécurité des usagers de la route.

Plus précisément, ces sommes permettront de faire ou de développer des pistes cyclables ou multimodales, ainsi que de faciliter l'acquisition de vélos en libre-service ou la mise en place de stations réservées à ce service. Ces investissements permettront également aux municipalités d'aménager des mesures d'apaisement de la circulation et des corridors scolaires pour améliorer la sécurité et la quiétude des piétons et des cyclistes.

Les projets s'inscrivent dans la mise en œuvre de la Politique de mobilité durable - 2030, notamment dans la mesure visant le soutien des municipalités dans l'adaptation des infrastructures de transport en milieu urbanisé en vue d'y intégrer le transport actif. Ils sont également cohérents avec le Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 puisqu'ils contribuent à sécuriser les déplacements des usagers plus vulnérables. Dévoilé en août 2023, ce plan propose 27 mesures pour favoriser la sécurité au bénéfice de tous en s'inspirant de la Vision zéro. Un investissement de plus de 180 M$ est d'ailleurs consacré à la mise en œuvre des mesures de ce plan.

Citations

« Je me suis engagée à soutenir davantage les municipalités dans le financement d'infrastructures favorables au transport actif sécuritaire dans notre Plan d'action en sécurité routière 2023-2028. L'annonce d'aujourd'hui marque un pas de plus dans cette voie. Nous continuerons d'accompagner les municipalités dans leurs projets axés vers la mise en place d'infrastructures de transport actif et collectif, et qui facilitent le transfert modal vers des moyens de transport plus verts. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Ce programme du Plan pour une économie verte 2030 est un levier essentiel pour encourager la mobilité active en milieu urbain. La création de réseaux piétonniers et cyclables sûrs et efficaces contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'amélioration de la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants

Le programme TAPU 2022-2025 aura permis de soutenir 238 projets, pour un total de plus de 85 M$.

Il vise à intensifier la mise en place d'infrastructures et de services de transport qui favorisent les déplacements actifs en milieu urbain. Pour ce faire, il tend à :

développer des réseaux piétonniers et cyclables efficaces, concurrentiels et complémentaires par rapport aux autres modes de transport en milieu urbain; contribuer à la sécurité et à la quiétude des piétons et des cyclistes en développant des infrastructures conformes aux normes de conception et de signalisation en vigueur; densifier l'offre de vélos en libre-service (assistés ou non) dans les milieux urbanisés.

Ce programme découle du Plan pour une économie verte 2030. Celui-ci est à la fois un outil d'accompagnement offert aux municipalités et un incitatif pour les aider à prendre un virage marqué dans l'offre d'infrastructures de transport actif au Québec. En plus de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, le transport actif est bénéfique pour la santé.

