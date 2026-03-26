Près de 3 millions $ pour soutenir les organismes communautaires dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie

QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer un financement de 2 924 383 $ sur trois ans pour soutenir des projets soumis par des organismes communautaires dans le cadre de l'appel de projets 2025-2026 du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx.

Les organismes porteurs des 21 projets qui se répartiront cette somme sont situés dans 11 des 17 régions du Québec. Le financement est issu du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028, tout particulièrement de la mesure 19 : « Soutenir les organismes communautaires engagés à favoriser l'inclusion et le respect des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre ».

En plus d'augmenter la capacité organisationnelle des organismes LGBTQ+, le financement a pour but d'informer la population et de la sensibiliser aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre ainsi que de développer et de mettre en œuvre des méthodes et des outils de prévention et d'intervention visant à favoriser le mieux-être de ces personnes. Plus de la moitié des projets sélectionnés mettent l'accent sur deux axes prioritaires :

la lutte contre les discours haineux, les crimes motivés par la haine et la désinformation visant les personnes de la diversité sexuelle et de genre;

la sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre dans les milieux jeunesse, dont les réseaux des maisons des jeunes.

Citation :

« Je me réjouis de la très grande qualité des projets sélectionnés à la suite de cet appel, particulièrement ceux qui rejoignent les jeunes. La diversité et la richesse des propositions soumises témoignent de l'engagement incroyable de nos organismes communautaires sur le terrain, dont les actions concrètes contribuent à rendre le Québec plus inclusif, sécuritaire et bienveillant pour les personnes LGBTQ+. Je salue leur sens de l'initiative et leur assure mon appui renouvelé dans le cadre de la lutte que nous menons collectivement contre l'homophobie et la transphobie. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Il est à noter que près de la moitié des projets soutenus visent la sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre dans les milieux jeunesse.

Rappelons que le soutien offert aux organismes communautaires engagés dans les actions et les services destinés à favoriser l'inclusion et le respect des droits des personnes LGBTQ+ est mis en place depuis 2011.

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Pour en savoir plus, consulter la page sur l'appel de projets et les projets sélectionnés.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements : Nicolas Gravel, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 367 867-7770