MONTRÉAL, le 23 août 2024 /CNW/ - Les nouveaux matériaux et les nouvelles technologies à faibles émissions de carbone nous permettent de construire et d'habiter des maisons plus écologiques et mieux adaptées au climat canadien. Grâce à des solutions novatrices, les secteurs de la construction et de l'automobile réduisent les émissions et soutiennent la création d'emplois durables partout dans la chaîne d'approvisionnement au pays.

Aujourd'hui, le député de Lac-Saint-Louis, Francis Scarpaleggia, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi de plus de 2,8 millions de dollars en fonds fédéraux à FPInnovations pour la réalisation de trois projets : des investissements pour favoriser l'utilisation de bois canadien bas carbone dans le secteur de la construction au pays et un projet pour soutenir la conduite de véhicules à émission zéro (VEZ) dans les secteurs de la foresterie et du transport commercial. Ces investissements proviennent du programme Construction verte en bois (CVBois) et de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro (ISVEZ) de Ressources naturelles Canada (RNCan).

Dans le but d'encourager l'essor des matériaux de construction à faible empreinte carbone, FPInnovations recueillera et analysera des données pour approfondir la connaissance du marché, de concert avec plusieurs collaborateurs dans les provinces canadiennes. Il s'agira notamment de mener des activités de recherche et d'essai pour permettre la commercialisation de divers systèmes de construction en bois et de recueillir les données nécessaires pour que ces systèmes soient adoptés dans les codes du bâtiment au pays. Par le biais de son programme CVBois, RNCan verse plus de 2,5 millions de dollars à FPInnovations pour ces deux projets.

FPInnovations mettra également au point des ressources visant à favoriser l'utilisation de VEZ ou aura recours à des carburants propres à l'occasion de démonstrations, d'essais opérationnels de courte durée et d'expositions - ce qui permettra de réduire les émissions et d'assurer la modernisation des secteurs de la foresterie et du transport commercial. RNCan octroie plus de 212 000 $ à FPInnovations dans le cadre de l'ISVEZ pour la réalisation de ce projet.

Grâce à une série d'investissements sans précédent, dont le programme CVBois, le gouvernement du Canada aide les travailleurs du secteur forestier à Montréal et partout au pays à adopter les technologies les plus avant-gardistes sur le marché pour réduire les coûts et permettre à l'industrie de la construction d'avoir accès aux produits du bois canadien dont elle a besoin afin de construire plus de maisons pour la population canadienne.

« FPInnovations s'impose depuis longtemps comme un pilier de la recherche appliquée dans l'une des plus importantes industries du secteur des ressources naturelles au pays. Le financement annoncé aujourd'hui met en évidence le rôle crucial que joue le partenariat entre le gouvernement fédéral et FPInnovations lorsqu'il s'agit de guider l'actuelle transformation de l'industrie forestière. Grâce à cette aide fédérale, FPInnovations pourra réaliser des études de marché en vue d'accroître l'utilisation du bois dans les constructions résidentielles et commerciales. L'organisme pourra également effectuer des recherches pour adapter la technologie des véhicules à émissions faibles et nulles aux véhicules utilisés dans les opérations forestières. Dans un cas comme dans l'autre, le gouvernement et FPInnovations épauleront le Canada dans ses efforts pour réduire ses émissions et pour atteindre ses objectifs en matière de GES dans le cadre de sa lutte contre les changements climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les projets de FPInnovations montrent concrètement toute la créativité et l'innovation dont peuvent faire preuve des partenaires industriels pour faire avancer la lutte contre les changements climatiques. Grâce à des collaborations comme celles-ci, nous contribuons activement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à créer des collectivités résilientes face aux changements climatiques pour le bien de tous les Canadiens. »

Francis Scarpaleggia

Député de Lac-Saint-Louis

« Le financement accordé par Ressources naturelles Canada permettra à FPInnovations d'utiliser encore plus de matériaux à faibles émissions de carbone et d'accélérer la mise en marché de solutions de transport carboneutres. FPInnovations s'enorgueillit d'œuvrer avec le gouvernement fédéral pour relever les défis de notre société, notamment la réduction des émissions dans les transports, l'augmentation de l'offre de logements au pays et le soutien à la création d'emplois durables. »

Stéphane Renou

Président et chef de la direction, FPInnovations



Faits en bref

Le programme Construction verte en bois (CVBois) encourage une plus grande utilisation des technologies de construction en bois dans le cadre des projets de construction. Il soutient l'engagement du Canada d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de 2030 et de 2050 dans le cadre de l'Accord de Paris et de faire progresser les priorités de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à long terme.

d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de de 2050 dans le cadre de l'Accord de et de faire progresser les priorités de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à long terme. Le programme CVBois investit dans des projets de construction en bois qui génèrent de nombreux avantages, notamment : la réduction des émissions de GES grâce à des ressources renouvelables et durables qui contribuent à décarboner l'environnement bâti; une adoption accélérée de technologies et de systèmes de construction novateurs; des codes de bâtiment actualisés qui permettent de construire des bâtiments en bois plus hauts et plus grands; des logements abordables et des infrastructures communautaires.



Les transports routiers sont à l'origine d'environ 18 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada . En faisant en sorte que, d'ici 2035, tous les véhicules neufs vendus au Canada soient des véhicules électriques, on pourrait éviter l'émission de plus de 360 millions de tonnes de gaz à effet de serre d'ici 2050, selon les prévisions, ce qui permettrait de prévenir des dommages de près de 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale.

. En faisant en sorte que, d'ici 2035, tous les véhicules neufs vendus au soient des véhicules électriques, on pourrait éviter l'émission de plus de 360 millions de tonnes de gaz à effet de serre d'ici 2050, selon les prévisions, ce qui permettrait de prévenir des dommages de près de 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale. L'ISVEZ soutient des projets visant à accroître la sensibilisation, les connaissances et la confiance du public en matière de VEZ et d'infrastructures publiques de recharge et de ravitaillement.

L'ISVEZ contribue au financement d'activités de sensibilisation, d'éducation et de renforcement des capacités qui, au final, permettent d'accroître l'adoption des VEZ dans toutes les régions du pays.

