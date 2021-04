QUÉBEC, le 13 avril 2021 /CNW/ - Grâce à un investissement commun de 28,9 millions de dollars réalisé dans le cadre de l'Opération haute-vitesse Québec Canada, 2 632 foyers de la région du Bas Saint-Laurent auront accès aux services Internet haute vitesse de Bell d'ici septembre 2022. Bell en a fait l'annonce aujourd'hui accompagné du leader du gouvernement fédéral à la Chambre des communes, M. Pablo Rodriguez, de l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet Internet haute vitesse, M. Gilles Bélanger et de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Ève Proulx. Les investissements annoncés permettront d'accélérer le déploiement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités suivantes :

MRC Les Basques : Notre-Dame-des-Neiges Sainte-Françoise Saint-Éloi Trois-Pistoles



MRC Rivières-du-Loup : Cacouna L'Isle-Verte Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Saint-Paul-de-la-Croix



MRC de Témiscouata : Auclair Dégelis Packington Saint-Elzéar-de-Témiscouata Saint-Eusèbe Saint-Jean-de-la-Lande Saint-Juste-du-Lac Saint-Louis-du-Ha! Ha! Saint-Pierre-de-Lamy Témiscouata-sur-le-Lac

Au cours des prochaines semaines, Bell procédera à l'inventaire des territoires visés pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service.

Il est à noter que dans le cadre du programme Québec branché / Brancher pour innover Bell branchera également plus de 2 800 foyers additionnels dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Les services Internet haute vitesse sont à présent considérés comme essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. Ce constat fait l'objet d'un consensus mondial : l'économie numérique et son corollaire, la connectivité à un service Internet performant, fiable et abordable, sont dorénavant au cœur du développement économique et social de nos communautés. Les projets financés dans le cadre de l'Opération haute-vitesse Québec Canada sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, l'éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.

Citations

« La pandémie a mis en évidence une fracture numérique. C'est inacceptable qu'en 2021, des enfants ne puissent pas se connecter à leurs cours à distance ou faire leurs devoirs. C'est pour ça qu'Ottawa et Québec font équipe et investissent massivement pour connecter presque tous les foyers d'ici l'automne 2022. Aujourd'hui, c'est un autre coup de pouce qu'on annonce pour les familles et les entreprises du Bas-Saint-Laurent. Cet investissement va faire une différence concrète pour les gens de la région et va créer de bons emplois lors de la relance économique. »

Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier

« L'accès à Internet haute-vitesse est une nécessité dans toutes les régions du Québec. Pour favoriser le développement régional, nous devons avoir des services de qualité qui assurent la vitalité des communautés. L'engagement du gouvernement est clair, nous allons brancher tous les foyers d'ici la fin de notre premier mandat. Le projet de Bell est un pas dans la bonne direction. C'est une excellente nouvelle ! »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent

« Notre objectif ambitieux est de donner accès à Internet haute vitesse à tous les citoyens du Québec d'ici l'automne 2022. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous nous donnons les moyens de réaliser nos ambitions. L'entente de partenariat avec Bell permettra de déployer des infrastructures de qualité au Bas-Saint-Laurent et d'ainsi garantir la disponibilité de services Internet abordables et performants. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d'être chef de file en matière de connectivité. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)

« Bell est fière de collaborer avec les gouvernement du Québec et du Canada et d'ouvrir la voie dans ce chantier historique pour le Québec afin de permettre à plus de citoyens de la région du Bas Saint-Laurent d'avoir accès au service Internet rapide et fiable de Bell. Bâtir les meilleurs réseaux est au cœur de notre stratégie et nous sommes déterminés à transformer la façon dont les Québécois communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

Charles Gosselin, directeur des affaires gouvernementales chez Bell.

Les faits en bref

Les citoyens nouvellement branchés auront accès à l'Internet Fibe de Bell, qui offre les vitesses Internet résidentiel les plus rapides qui soient, et à des plateformes numériques exclusives, telles que Télé Fibe.

L'Opération haute-vitesse est une initiative conjointe des gouvernements du Canada et du Québec pour assurer le branchement de 148 000 foyers, notamment grâce à des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications.

et du Québec pour assurer le branchement de 148 000 foyers, notamment grâce à des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. L'Opération haute vitesse permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada avec un score de 99%.

avec un score de 99%. Pour atteindre 100% des foyers sur l'ensemble du territoire québécois d'ici l'automne 2022, il demeure environ 36 000 foyers pour lesquels aucun projet de déploiement n'a encore été identifié. Ces foyers sont situés dans des endroits particulièrement difficiles d'accès et très peu peuplés. Des solutions technologiques sont actuellement à l'étude et la stratégie retenue pour rejoindre ces foyers d'ici septembre 2022 sera annoncée ultérieurement.

Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 1,75 milliard de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]; Antoine Tousignant, Responsable des relations médias, Ministère du Conseil exécutif, 418-999-3029; Alexandra Roy, Attachée politique, Cabinet du premier ministre, Cell. : 819 212-0459; Bell, Caroline Audet, Gestionanaire principale, relations avec les médias, [email protected], 514 391-9794

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home