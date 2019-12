Près de 25 millions de dollars versés aux producteurs de foin dans le cadre du Programme d'assurance récolte

LÉVIS, QC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec annonce qu'elle fera un second paiement de près de 25 millions de dollars à 3 216 producteurs de foin et de pâturages dans le cadre du Programme d'assurance récolte. Les régions les plus touchées sont les suivantes :

Bas‑Saint-Laurent : 9,8 millions de dollars à 917 producteurs

Montérégie : 7,2 millions de dollars à 673 producteurs