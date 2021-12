Près de 22 millions de dollars versés aux producteurs de foin grâce au Programme d'assurance récolte

LÉVIS, QC, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec annonce qu'elle versera un paiement de 21,8 millions de dollars à près de 4 100 producteurs de foin et de pâturages dans le cadre du Programme d'assurance récolte. Ce second paiement porte à près de 50 millions de dollars les indemnités versées à près de 4 730 assurés pour la saison de croissance 2021.

Ce deuxième paiement couvre les éléments suivants :

la perte de qualité des 3 e et 4 e fauches;

et 4 fauches; la perte de quantité des 3e et 4e fauches ainsi que la 3e période de pâturage.

Ces pertes résultent notamment du manque de pluie observé dans la majorité des régions du Québec durant le mois d'août. Cet apport de liquidité permettra aux entreprises affectées de poursuivre leurs activités.

Citation

« Le manque de pluie observé dans la majorité des régions du Québec, au cours du mois d'août, a grandement affecté les récoltes des producteurs de foin et pâturages. À cet égard, La Financière agricole versera un second paiement de 21,8 millions de dollars aux producteurs pour compenser les pertes subies. Le Programme d'assurance récolte intervient lorsque des dommages aux cultures sont attribuables aux conditions climatiques et aux phénomènes naturels incontrôlables. Jusqu'à présent, près de 50 millions de dollars ont été versés pour la protection foin et pâturages et plus de 62 millions de dollars pour l'ensemble des protections d'assurance récolte ».

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

La Financière agricole du Québec, c'est…

Une relation d'affaires avec un peu plus de 23 500 entreprises agricoles et forestières

Une offre de produits et de services de qualité en financement, en assurance et en protection du revenu

Avoir la relève agricole au cœur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité, dont 12,3 millions de dollars accordés à 536 jeunes de cette relève

Une équipe soucieuse des besoins des producteurs agricoles et des enjeux en agriculture

Participer à l'essor économique du Québec et de ses régions avec

des valeurs assurées s'élevant à 4,18 milliards de dollars et le versement de 2,21 milliards de dollars au cours des cinq dernières années dans le cadre de ses programmes de gestion des risques; et



un portefeuille de garanties de prêts atteignant 6,01 milliards de dollars

Liens connexes

Information :

Valérie Beaulieu

Conseillère en communication et relations publiques

La Financière agricole du Québec

418 834-6866, poste 6223

[email protected]

SOURCE La Financière agricole du Québec