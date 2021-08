Près de 2 M$ pour la réalisation de 18 projets de développement régional sur la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, annoncent une aide financière de 1 948 690 $ pour la réalisation de 18 initiatives régionales. De ce montant, la somme de 1 818 690 $ a été accordée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Pour deux de ces initiatives, un montant de 130 000 $ provient de la Société du Plan Nord.

Les projets (voir l'annexe au communiqué) répondent aux priorités de développement social et économique établies par la région, qui se trouvent également au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Ils permettront notamment de :

reconnaître la Côte-Nord et ses spécificités comme une région atypique;

soutenir le développement et la diversification de l'économie de la Côte-Nord;

rendre la Côte-Nord attractive pour ses emplois disponibles, son mode de vie, sa culture et son environnement;

renforcer la capacité d'agir des Nord-Côtières et Nord-Côtiers ainsi que de leurs communautés;

favoriser l'accès à l'éducation, à la formation et au savoir.

Citations :

« Je suis très heureuse d'annoncer que notre gouvernement investit près de 2 M$ pour donner vie à 18 initiatives qui seront bénéfiques pour la magnifique région qu'est la Côte-Nord! C'est important pour nous d'investir dans des projets qui contribuent à la vitalité de nos régions, de notre territoire, de notre Québec. Je tiens à saluer celles et ceux qui sont à l'origine de ces projets, mais aussi le comité de sélection! En terminant, j'en profite pour souligner que j'ai été complètement charmée par les paysages et l'accueil chaleureux auquel j'ai eu droit, lors de mon passage dans la région hier. Il fut court, mais ce n'était certainement pas la dernière fois que je m'y rendais! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis fier que notre gouvernement participe financièrement à la réalisation de ces projets, car ils contribueront à dynamiser le territoire nordique. Ils aideront également à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de la Côte-Nord. Au final, c'est sur toute la région que rejailliront les retombées de ces projets et nous pouvons nous en réjouir! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Nous sommes très heureux et très fiers de soutenir les organismes et les entreprises d'ici qui développent nos belles communautés de la Côte-Nord et qui font de notre région un milieu de vie stimulant, diversifié et attrayant. »

Martin Saint-Laurent, préfet de la MRC de Caniapiscau, maire de Fermont et président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord

Faits saillants :

Le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du FRR contribue à réaliser des projets de développement porteurs pour les régions, et ce, en fonction de leurs priorités respectives.

Le financement accordé par la Société du Plan Nord provient du Fonds d'initiatives nordiques. Il s'inscrit dans l'orientation 2, Un tissu économique fort et diversifié, et l'orientation 3, Un milieu de vie attractif et dynamique, du Plan d'action nordique 2020-2023.

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook: facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

Twitter: twitter.com/MAMHqc

LinkedIn: linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Vous pouvez consulter la version intégrale du Plan d'action nordique 2020-2023 sur le site Web de la Société du Plan Nord.

Twitter: twitter.com/plannord

LinkedIn: linkedin.com/company/société-du-plan-nord

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 18 projets retenus pour la région de la Côte-Nord Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Période 100 000 $ Accroissement de la productivité agricole Par : Production Sembec inc. Soutenir la croissance de l'entreprise par l'amélioration de sa capacité agronomique et l'accroissement des superficies disponibles à la production. Le projet vise à améliorer la santé des sols et l'accessibilité aux chemins et aux champs. En plus d'accroître la production et de permettre une meilleure utilisation du site, l'initiative contribuera également à diversifier les cultures produites sur celui-ci. 2020-2023 100 000 $ Amélioration de sentiers sur le territoire de Magpie Par : Municipalité de Rivière-Saint-Jean Améliorer et rendre plus accessibles les nombreux sentiers sur le territoire de Magpie. Les trois points d'observation sur lesquels sont implantés des plateformes de bois et un escalier donnant accès à la mer seront remplacés. Des panneaux d'information et des bancs seront également installés. 2020-2022 100 000 $ Aménagement d'un stationnement écoresponsable Par : Municipalité du village de Tadoussac Réaliser l'aménagement d'un stationnement écoresponsable afin de renverser la dépendance au véhicule pour se déplacer dans le village. Approximativement, 85 automobiles seraient relocalisées et des options de transports actifs et collectifs réalistes seraient offertes. 2020-2023 29 256 $ Commercialisation des produits bioalimentaires nord-côtiers Par : Table bioalimentaire Côte-Nord Outiller et accompagner les entreprises œuvrant dans le bioalimentaire pour améliorer la commercialisation de leurs produits. Le répertoire bioalimentaire sera bonifié, l'offre de produits régionaux sera recensée, des plats identitaires seront déterminés et différents outils de commercialisation seront créés. Les restaurateurs et les producteurs seront aussi formés pour travailler ensemble à la valorisation des produits régionaux. 2020-2022 104 988 $ Création d'un écosystème entrepreneurial Par : Ville de Baie-Comeau Évaluer la possibilité d'implanter un quartier général de l'entrepreneuriat dans le secteur Mingan à Baie-Comeau. Il serait constitué d'un ensemble d'éléments et d'acteurs qui faciliteraient la création et l'évolution des entreprises. Ainsi, des plans et devis préliminaires d'architecture et d'ingénierie seront notamment réalisés. 2020-2022 50 000 $ Développement d'un site récréotouristique, incluant des unités d'habitation de type refuge Par : Hébergement Mamuak Inc. Développer un site récréotouristique à Havre-Saint-Pierre incluant cinq unités d'habitation de type refuge disponibles pour les quatre saisons et offrant un grand confort et une autonomie complète pour toute la famille. 2020-2022 35 000 $ Développement et commercialisation de boissons à base de fruits nordiques Par : Microbrasserie St-Pancrace Acquérir et implanter les équipements de transformation pour la production d'eaux alcoolisées et de bières sans alcool aromatisées aux fruits nordiques afin de développer deux nouvelles gammes de produits. 2020-2022 64 896 $ Élaboration d'un cadre normatif de gestion des risques Par : Corporation de gestion du port de Baie-Comeau Réunir les acteurs du port de Baie-Comeau pour élaborer un cadre normatif et opérationnel visant l'élimination des risques pour une meilleure sécurité. Ainsi, des plans de sûreté, d'urgence et de gestion de crise ainsi que différentes procédures seront réalisés. 2020-2022 125 000 $ Élaboration de formations en milieu ferroviaire Par : Cégep de Sept-Îles Développer 15 nouvelles formations ferroviaires sur la Côte-Nord afin d'affirmer la place du Cégep de Sept-Îles comme chef de file en la matière dans l'Est du Canada. 2020-2024 25 000 $ Études d'implantation, de développement et de construction d'un site de production de sel de mer Par : Sel Saint-Laurent Inc. Réaliser des études environnementales et de rentabilité afin de déterminer la faisabilité de production de sel de mer au Québec. 2020-2025 168 560 $ L'orpin rose, établissement d'une production agricole biologique et rentable pour la Côte-Nord Par : Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale Développer une production agricole de l'orpin rose, une plante bien adaptée au climat nordique et maritime de la Côte-Nord ainsi que la chaîne de transformation s'y attachant pour arriver à créer un produit totalement nord-côtier. *Une somme additionnelle de 100 000 $ provient de la Société du Plan Nord 2021-2026 50 000 $ Maison Gilles-Carle Longue-Rive Par : Coopérative de solidarité d'aide à domicile Haute-Côte-Nord Aménager des locaux existants à Longue-Rive afin d'opérer une résidence pour des personnes malades ou en perte d'autonomie, venant en soutien aux aidants naturels. 2020-2023 167 448 $ Mise à niveau du système de traitement des eaux de la marina de Portneuf-sur-mer Par : Municipalité de Portneuf-sur-Mer Assurer la mise aux normes du traitement des eaux usées de la marina et des commerces construits sur le site. Ces travaux sont nécessaires sur le plan environnemental et pour le développement économique, puisque le site constitue un pôle d'attractivité régional pour les secteurs industriel, commercial et touristique. 2021-2026 157 000 $ Moderniser le développement de variétés de pommes de terre Par : Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec (CRPTQ) Acquérir des équipements pour la modernisation du programme variétal du CRPTQ. Ceux-ci permettront à une équipe agricole volante de réaliser annuellement des dispositifs expérimentaux sur le site de Pointe-aux-Outardes et à l'extérieur de la région. Elle pourra aussi développer le plein potentiel des semences de pommes de terre. 2021-2023 263 139 $ Passion éducation petite enfance Par : Regroupement des centres de la petite enfance de la Côte-Nord Déployer un projet de formation accéléré et sur mesure en milieu de travail pour permettre à 30 éducatrices d'obtenir un diplôme en éducation à l'enfance. La formation théorique sera offerte en ligne et se poursuivra en milieu de travail. 2020-2022 121 600 $ Plan de développement de l'offre touristique et culturelle dans la Manicouagan Par : Croisières Baie-Comeau Embaucher un coordonnateur en muséologie et tourisme culturel pour concevoir et mettre en place un plan de développement de l'offre touristique et culturelle dans la Manicouagan. *Une somme additionnelle de 30 000 $ provient de la Société du Plan Nord 2021-2025 118 643 $ Projet pilote de recharge dans la baie de Tadoussac Par : Municipalité du village de Tadoussac Assurer la mise en œuvre d'un projet-pilote visant la protection du pied de la falaise de Tadoussac par le rechargement de la plage en sable et en gravier. 2021-2024 38 160 $ Rayonner encore plus par l'offre d'hébergement unique Par : Parc nature de Pointe-aux-Outardes Réaliser une étude de faisabilité technique et financière afin de développer un mode d'hébergement insolite et unique. De plus, le projet permettra de procéder à l'agrandissement du camping par l'ajout de six emplacements. 2020-2022 Total accordé : 1 818 690 $

2020-2026 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Août 2021

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Reconnaître la Côte-Nord et ses spécificités comme une région atypique.

Soutenir le développement et la diversification de l'économie de la Côte-Nord.

Rendre la Côte-Nord attractive pour ses emplois disponibles, son mode de vie, sa culture et son environnement.

Renforcer la capacité d'agir des Nord-Côtières et des Nord-Côtiers ainsi que de leurs communautés.

Favoriser l'accès à l'éducation, à la formation et au savoir.

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Geneviève Tremblay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 643-7295; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

https://www.mamh.gouv.qc.ca/