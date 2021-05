Près de 2 000 jeunes de Québec soutenus par le Fonds d'investissement en santé mentale

QUÉBEC, le 4 mai 2021 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine de la santé mentale, le maire de Québec, M. Régis Labeaume, et le président de la Sun Life Canada, M. Jacques Goulet, sont fiers d'annoncer que près de 2 000 jeunes de Québec ont été rejoints, sensibilisés et accompagnés depuis un an grâce aux quatre organismes bénéficiaires du Fonds d'investissement en santé mentale.

Ce fonds de 100 000 $, annoncé en février 2020 et géré par la Fondation Jeunes en Tête, permet d'agir dans des domaines complémentaires aux actions de l'organisme :

En intervention, dans le but d'accroître l'accessibilité aux soins de santé pour les adolescents de la Capitale-Nationale;

En sensibilisation, à travers un programme destiné aux élèves du premier cycle du secondaire;

En dépistage précoce dans les écoles secondaires de Québec.

Besoins grandissants

Depuis le début de la pandémie, près d'un jeune sur deux souffrirait de symptômes liés au trouble d'anxiété généralisée ou de dépression majeure selon une enquête menée en janvier 2021 par l'Université de Sherbrooke.

« La situation actuelle est critique pour nos jeunes. Nous devons concentrer nos efforts pour leur permettre de briser l'isolement et favoriser leur santé mentale. Ce fonds joue un rôle essentiel en leur venant en aide directement et en leur donnant des outils pour mieux affronter les effets de la pandémie », a déclaré le maire de Québec, M. Régis Labeaume.

Cet investissement s'inscrit dans les actions menées par la Sun Life pour bâtir des collectivités psychologiquement saines et résilientes. « Avant l'arrivée de la pandémie, on vivait déjà une crise de santé mentale au Québec et partout au Canada. La pandémie n'a fait qu'amplifier cette crise, particulièrement chez nos jeunes. Heureusement, on peut compter sur l'engagement et la bienveillance de la Fondation Jeunes en Tête et des organismes d'entraide jeunesse, pour développer des programmes de prévention et de sensibilisation et ainsi offrir un meilleur accès à des soins », a indiqué le président de Sun Life Canada, M. Jacques Goulet.

Organismes sélectionnés et actions menées

Accès Psy : Il favorise l'accès aux services psychologiques pour les jeunes issus de familles à faibles revenus dans le but d'éviter que les problèmes de santé mentale s'aggravent ou deviennent chroniques.

Action: Offrir gratuitement 20 séances de services professionnels à 15 jeunes issus de milieux à risque et présentant un problème de santé mentale.





: Il favorise l'accès aux services psychologiques pour les jeunes issus de familles à faibles revenus dans le but d'éviter que les problèmes de santé mentale s'aggravent ou deviennent chroniques. Offrir gratuitement 20 séances de services professionnels à 15 jeunes issus de milieux à risque et présentant un problème de santé mentale. Boscoville : Sa mission est de développer et de promouvoir les meilleures pratiques de prévention et d'intervention. Son projet Blues en milieu scolaire vise à prévenir la dépression chez les jeunes de 12 à 18 ans ainsi qu'à venir en aide à ceux qui en montrent les premiers signes.

Action: En raison de la pandémie, l'organisme a dû revoir son modèle d'affaires et proposer un nouveau plan de déploiement. Son programme sera lancé dès septembre 2021 dans sept Centres de service scolaire de la Capitale et rejoindra 450 élèves.





: Sa mission est de développer et de promouvoir les meilleures pratiques de prévention et d'intervention. Son projet en milieu scolaire vise à prévenir la dépression chez les jeunes de 12 à 18 ans ainsi qu'à venir en aide à ceux qui en montrent les premiers signes. En raison de la pandémie, l'organisme a dû revoir son modèle d'affaires et proposer un nouveau plan de déploiement. Son programme sera lancé dès septembre 2021 dans sept Centres de service scolaire de la Capitale et rejoindra 450 élèves. Fondation Jeunes en Tête : Ses actions ont pour but de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec en leur offrant des stratégies pour réduire l'anxiété et la dépression.

Action : L'atelier virtuel de sensibilisation La Base de la santé mentale a été déployé gratuitement dans neuf écoles secondaires de Québec, auprès de 1 455 élèves. Une 10 e école sera visitée d'ici la fin du mois de mai.





: Ses actions ont pour but de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec en leur offrant des stratégies pour réduire l'anxiété et la dépression. : L'atelier virtuel de sensibilisation a été déployé gratuitement dans neuf écoles secondaires de Québec, auprès de 1 455 élèves. Une 10 école sera visitée d'ici la fin du mois de mai. Océan : Il favorise l'autonomie fonctionnelle et sociale des personnes ayant un problème de santé mentale.

Action: Près de 400 adolescents de l'école Joseph-François-Perrault ont bénéficié du programme Prisme cette année, qui permet aux jeunes du secondaire de développer leurs compétences sociales, de transformer leur environnement scolaire, d'avoir du soutien psychologique et d'être dépistés et référés aux ressources appropriées.

« Avec l'appui de ces partenaires d'entraide jeunesse, nous pouvons soutenir plus de jeunes et avoir un impact là où les besoins sont criants. Dans le contexte actuel, il est important de se mobiliser et d'arrimer nos expertises complémentaires afin d'offrir aux adolescents l'aide et les outils pour développer une saine santé mentale », a expliqué la directrice générale adjointe de la Fondation Jeunes en Tête, Mme Catherine Burrows

À propos de la Fondation Jeunes en Tête

Née de la fusion de la Fondation des maladies mentales et de la Fondation Québec Jeunes, la Fondation Jeunes en Tête a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec. Elle accomplit cette mission en offrant aux adolescents, à leurs parents et au personnel scolaire des outils en ligne et des ateliers de sensibilisation dans les écoles. Déstigmatiser, sensibiliser et outiller, voici les gestes concrets que la Fondation pose chaque jour pour aider les prochaines générations à faire face aux défis de la vie.

De plus, par le biais du Bal du maire de Québec, elle soutient des organismes communautaires reconnus et complémentaires à son action. Pour en savoir plus sur la Fondation, consultez le fondationjeunesentete.org/

La Sun Life dans la collectivité

La Sun Life a à cœur de bâtir des collectivités saines et durables. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de l'engagement de la Sun Life en matière de durabilité et elle croit qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses clients, employés, conseillers et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Elle concentre son soutien philanthropique dans les domaines de la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et l'offre de soins liés au diabète, et la santé mentale, à travers un soutien à des programmes et des organisations axés sur le renforcement de la résilience et des capacités d'adaptation. Pour en savoir plus sur la Sun Life dans la collectivité, consultez le sunlife.ca/fr/about-us/sustainability/

Vidéo Fonds d'investissement en santé mentale

Pour visionner la vidéo de la Fondation Jeunes en Tête au sujet du Fonds d'investissement en santé mentale, consultez le youtu.be/O562-JyJA9Y

Sources : Daphné Bédard

Service des communications

Ville de Québec

418 641-6210

[email protected]





Mylène Bélanger

Sun Life

438 341-3884

[email protected]





Isabelle Hudon

Fondation Jeunes en Tête

514 529-1000, poste 255

[email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.