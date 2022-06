Près de 197 000 $ pour appuyer des projets touristiques aux Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce un investissement de 196 660 $ pour appuyer la réalisation de 10 projets touristiques aux Îles-de-la-Madeleine.

La somme provient du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022 en collaboration avec Tourisme Îles de la Madeleine.

Rappelons que le 27 avril 2022, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonçait un appui total de 13 millions de dollars à des projets touristiques au Québec dans le cadre des Ententes de partenariat régional en tourisme.

Citations :

« Afin d'assurer la croissance du tourisme au Québec, nous devons demeurer compétitifs et proposer des attraits qui répondent aux attentes en constante évolution de la clientèle, dans toutes nos régions. C'est pourquoi votre gouvernement travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des associations touristiques régionales et investit dans des leviers financiers porteurs comme l'Entente de partenariat régional en tourisme, qui soutient un développement touristique en phase avec les priorités locales. Je me réjouis de l'aide financière apportée à ces projets touristiques, car ils contribueront à augmenter l'attractivité des Îles-de-la-Madeleine. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis très heureux du soutien accordé aux entreprises touristiques des Îles-de-la-Madeleine. Les projets annoncés aujourd'hui prouvent une fois de plus que notre gouvernement demeure présent pour soutenir notre industrie touristique, et ce, partout au Québec. Les Îles-de-la-Madeleine sont réputées pour leur beauté et la qualité des attraits tant culturels que gourmands qu'on y retrouve. Continuons de travailler tous ensemble afin que ce trésor touristique demeure une destination de choix pour les visiteurs et assure des retombées économiques pour les communautés de la région. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« C'est encore une bonne nouvelle pour les entreprises touristiques des Îles-de-la-Madeleine. En vigueur depuis 2016 dans l'archipel, les différentes EPRT auront grandement contribué au fil des années à innover dans le développement et la structuration de l'offre touristique. La diversité des projets annoncés démontre une fois de plus le dynamisme de la destination, et ce, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Ce travail collectif entre notre région et le ministère du Tourisme demeure un gage de succès présent et à venir. »

Jacky Poirier, président de Tourisme Îles de la Madeleine

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projet Aide accordée Festival de cirque des Îles Soutien à l'édition 2022. 5 000 $ Municipalité des Îles-de-la-Madeleine Réaménagement du site récréotouristique du site de la dune du Sud, par la construction d'un bâtiment de services, l'ajout d'une aire de jeux et de mobilier urbain ainsi que l'amélioration de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 45 000 $ Paradis Bleu Conversion de six unités d'hébergement touristique en chalets quatre saisons. 15 000 $ La Maison du Potier Amélioration de l'expérience visiteur par la révision du parcours du visiteur et son volet interprétatif ainsi que la construction d'un four de cuisson au sel, qui permettra la tenue d'activités d'interprétations. 40 000 $ La Moule du large (Les Cultures du Large) Création de la nouvelle exposition De la mer à la bouche, qui sera présentée en formule autoguidée, et qui inclura un système électronique de gestion permettant de faire respecter la distanciation physique entre les visiteurs. 35 000 $ Les Châteaux de sable des Îles Refonte complète du site Internet de l'organisme, afin d'optimiser les retombées de ses activités. 5 000 $ Auberge La Salicorne (anciennement Club vacances les Îles) Projet d'implantation du système de réservation en ligne. 18 000 $ Camping Barachois Projet de développement d'un logiciel de réservation en ligne ainsi que d'un nouveau site Web. 4 000 $ Club Voyages Les Îles Soutien au projet Évasion Îles-de-la-Madeleine par l'implantation d'une plateforme de réservation des forfaits en ligne et d'un site Web. 22 160 $ Corporation de développement portuaire de l'Anse de l'Étang-du-Nord Soutien à l'édition 2022 du Festival littéraire des Îles-de-la-Madeleine, qui se tiendra du 3 au 5 juillet 2022. 7 500 $ Total

196 660 $

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires locaux.

