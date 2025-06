La ministre Caroline Proulx annonce l'attribution de plus de 2,8 M$ à neuf projets collectifs en tourisme

QUÉBEC, le 16 juin 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce l'octroi de 2 881 595 $ pour la réalisation de neuf projets collectifs en tourisme.

Ces initiatives (voir annexe) ont été sélectionnées dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) 2022-2025 - Soutien aux projets collectifs, lancée le 25 septembre 2023 et dotée d'une enveloppe de 5 millions de dollars.

Cette entente visait à appuyer financièrement la réalisation de projets collectifs en vue de stimuler le développement, le renouvellement et la structuration de l'offre touristique des régions du Québec. Le ministère du Tourisme en avait délégué la gestion à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au total, elle aura permis de soutenir 19 projets collectifs en tourisme.

Citation :

« En soutenant des initiatives collectives, on contribue à bâtir une industrie touristique plus résiliente et capable de faire face aux défis et d'engendrer des retombées économiques encore plus importantes pour le Québec. Je salue nos partenaires qui ont proposé des projets dans le cadre de cette entente et la mobilisation du secteur pour assurer une croissance durable du tourisme. Je remercie Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean d'avoir accepté la gestion de l'enveloppe ainsi que tous les partenaires impliqués dans le comité de gestion responsable de l'analyse et de la sélection des projets. C'est un travail d'équipe qui permettra à des projets porteurs de voir le jour, au bénéfice de notre destination et de nos communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est un immense privilège pour Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean de piloter cette entente provinciale. Nous sommes fermement convaincus que c'est par l'effort collectif et la convergence de nos objectifs communs que nous bâtissons l'avenir de notre industrie. La créativité et l'innovation dont ont fait preuve nos partenaires des associations touristiques dans le déploiement de leurs projets sont tout simplement remarquables, et nous sommes impatients de voir les résultats qui prouveront, sans aucun doute, la pertinence de ces initiatives. »

Julie Dubord, directrice générale, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Les projets choisis dans le cadre de l'EPRTNT 2022-2025 - Soutien aux projets collectifs devaient exclusivement être pilotés par une association touristique (régionale ou sectorielle) ou un mandataire reconnu par le ministère du Tourisme et engendrer des répercussions pour les entreprises de plusieurs régions ou secteurs. L'industrie touristique fait face à des enjeux transversaux pour lesquels des solutions doivent être élaborées de façon concertée.

En plus de répondre aux objectifs de l'entente, les projets admissibles devaient proposer des solutions concrètes aux défis auxquels font face les entreprises touristiques, notamment en matière de main-d'œuvre, d'expérience client, d'accueil à destination, de développement durable et responsable, de transformation numérique ou de diversification économique. L'entente permettait de soutenir tant l'idéation que la mise en œuvre de solutions.

Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 - Soutien aux projets collectifs Kéroul Mise en place d'une démarche structurée visant l'accessibilité des festivals et des événements à travers le Québec 264 327 $ Tourisme Lanaudière Développement d'une plateforme de covoiturage à l'intention des conducteurs et des passagers pour se rendre vers les stations de ski et autres attraits touristiques des régions de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie. 101 430 $ Alliance de l'industrie touristique du Québec Élaboration d'un portrait des voyageurs en véhicules aménagés, de l'écosystème d'accueil de cette clientèle ainsi que d'un guide de bonnes pratiques 110 700 $ Tourisme Lanaudière Déploiement d'une solution numérique dans cinq régions touristiques (Lanaudière, Laurentides, Cantons-de-l'Est, Centre-du-Québec et Montérégie), pour ludifier les circuits touristiques via des outils numériques et ainsi offrir une valeur ajoutée à l'expérience du visiteur 288 250 $ Tourisme Abitibi-Témiscamingue Implanter le service Oriance réseau, un programme d'accompagnement de l'entrepreneur/gestionnaire touristique, dans quatre associations touristiques régionales et une association touristique sectorielle : Tourisme Abitibi-Témiscamingue Tourisme Baie-James Tourisme Laurentides Destination Québec Cité Tourisme Autochtone Québec

1 481 945 $ Tourisme Gaspésie Déploiement de la phase 2 de l'accompagnement des entreprises touristiques des régions du Québec maritime dans leur transition numérique, qui consiste à les aider à choisir ou à optimiser un système de réservation en ligne compatible avec les plateformes des acteurs du réseau de distribution 100 919 $ Événements Attractions Québec Mise en place d'une démarche collective sur le développement des festivals et des événements au Québec afin de documenter les enjeux, d'identifier des approches innovantes et durables et de prioriser des actions collectives structurantes 360 000 $ Aventure Écotourisme Québec Mise en place d'outils visant à sensibiliser les entreprises de tourisme de nature et d'écotourisme aux impacts des changements climatiques et à intégrer des pratiques durables dans leurs activités 139 617 $ Tourisme Mauricie Intégration d'un outil numérique immersif et ludique à 10 endroits stratégiques le long du Chemin du Roy pour y structurer la thématique patrimoniale et historique 34 407 $ Total

2 881 595 $

