Près de 16 millions de dollars en soutien aux producteurs de bovins grâce au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

Pour les producteurs de veaux d'embouche, le paiement s'élève à près de 14 millions de dollars, ce qui représente 30,17 dollars par vache et 0,3512 dollar par kilogramme de veau vendu. Pour ce qui est des producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage, ils recevront plus de 1,3 million de dollars, soit 0,0448 dollar par kilogramme de gain de poids, ce qui représente 15,88 dollars par bouvillon vendu. Quant aux producteurs de veaux de grain, ils recevront plus de 670 000 dollars, soit 10,68 dollars par veau vendu.