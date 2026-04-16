/R E P R I SE -- Avis aux médias - Nouvelle tarification pour les cafés-terrasses : diminution majeure des tarifs jusqu'en 2030 dans Ville-Marie/

MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - La mairesse de l'arrondissement de Ville-Marie et de Montréal, Mme Soraya Martinez Ferrada, en compagnie de M. Leslie Roberts, conseiller de la Ville du district de Peter-McGill et de Mme Effie Gianou, conseillère de la Ville désignée, ainsi que de M. Richard Liebmann, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, convie les représentantes et représentants des médias à un point de presse au cours duquel sera annoncée une importante réduction des tarifs applicables à l'installation des cafés-terrasses sur le domaine public au centre-ville de Montréal.

Les élu(e)s seront également accompagné(e)s de M. Imad Nabwani, propriétaire du restaurant Le Pois Penché ainsi que de Mme Sandra Ferreira, directrice générale du Groupe Ferreira.

Date : Le jeudi 16 avril 2026



Heure : 13 h 30

Le lieu où se tiendra le point de presse sera confirmé seulement aux journalistes accrédité(e)s ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal)

Source : Virginie Leblanc, Arrondissement de Ville-Marie; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]