PARTICIPATION REMARQUABLE AU PREMIER RENDEZ-VOUS CITOYENS DE LA MAIRESSE

MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le premier Rendez-vous citoyens de Ville-Marie s'est tenu devant quelque 200 personnes, mardi soir, dans le district de Saint-Jacques. Les résidentes et résidents ont pu échanger avec la mairesse de l'arrondissement, madame Soraya Martinez Ferrada, et l'élu du district, monsieur Claude Pinard, des enjeux de leur quartier.

Une forte participation pour un premier rendez-vous

La participation élevée démontre l'intérêt marqué des résidentes et résidents pour cette nouvelle formule de rencontres de proximité à Ville-Marie. Les échanges, ouverts et accessibles, ont permis aux citoyennes et citoyens de poser leurs questions, d'exprimer leurs préoccupations et de partager leurs idées dans un cadre convivial et moins formel qu'un conseil d'arrondissement.

« Écouter et agir, ce n'est pas qu'un slogan : c'est comme ça qu'on gère. C'est pourquoi j'ai demandé à mettre en place les Rendez-vous citoyens. Les résidents de Ville-Marie ont répondu présents en grand nombre. Je suis heureuse des échanges constructifs et nourris que nous avons eus. Ça nous permet d'alimenter nos réflexions et de mieux servir nos citoyens », a affirmé la mairesse de la Ville de Montréal et de Ville-Marie, Soraya Martinez Ferrada.

Des thèmes variés au cœur des discussions

Les échanges ont porté sur plusieurs enjeux locaux, établis à partir des priorités indiquées dans le formulaire d'inscription par les personnes participantes. Les principales discussions ont touché :

la cohabitation sociale et la sécurité;

la propreté;

le logement.

« Les citoyens connaissent leur quartier mieux que quiconque. La cohabitation, la propreté, le logement, ce sont tous des enjeux desquels nous avons entendu parler en campagne et qu'on veut régler. Ce genre de rencontre nous permet de trouver des solutions concrètes pour améliorer la vie des résidents du district de Saint-Jacques », a ajouté le président du comité exécutif et conseiller du district de Saint-Jacques, monsieur Claude Pinard.

Les échanges, qui se sont déroulés sur deux heures, ont permis de faire émerger des pistes de solutions et des priorités qui guideront les suivis de l'Arrondissement au cours des prochaines semaines.

Prochaines rencontres dans les districts de Peter-McGill et de Sainte-Marie

Les Rendez-vous citoyens se poursuivront dans les deux autres districts de l'arrondissement au cours des prochains mois :

District de Peter-McGill : le mercredi 3 juin, 18 h 30, au centre Sanaaq

District de Sainte-Marie : le mardi 29 septembre, 18 h 30, au centre Jean-Claude-Malépart

Une dernière rencontre aura également lieu en fin d'année pour donner une occasion aux résidentes et résidents de Ville-Marie, tous districts confondus, de s'entretenir avec la mairesse et leurs élues et élus d'arrondissement. Les détails seront communiqués ultérieurement.

L'Arrondissement encourage l'ensemble des citoyennes et citoyens à prendre part aux prochains rendez-vous et à contribuer activement à la vie démocratique de leur milieu.

Les faits saillants de l'événement seront disponibles dans la prochaine infolettre de Ville-Marie. Pour s'y inscrire : bit.ly/infolettreVM.

SOURCE Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal)

Source : Virginie Leblanc, Chargée de communication, Arrondissement de Ville-Marie; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]