Près de 135 000 $ investis dans les initiatives lauréates du premier appel à projets du Fonds d'initiatives locales (FIL) pour le Village

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Ville-Marie, en collaboration avec le Service du développement économique de la Ville de Montréal (SDÉ) et PME MTL Centre-Ville, est fier de dévoiler les cinq initiatives lauréates du tout premier appel de projets du Fonds d'initiatives locales (FIL) pour le Village. Lancé en octobre 2024, ce fonds innovant, doté d'une enveloppe de près de 135 000 $, a permis de propulser des projets ambitieux, avec des bourses pouvant atteindre jusqu'à 50 000 $ chacune.

Un fonds issu de la Stratégie d'intervention collective pour le Village

Le Fonds d'initiatives locales (FIL) pour le Village, issu de la Stratégie d'intervention collective du Village, est un outil mis à la disposition des collectivités et des communautés afin de stimuler et de soutenir la réalisation de projets à impact socio-économique, culturel et durable. Ces projets contribueront au développement local jusqu'en 2026, dans le quadrilatère formé par la rue Saint-Hubert, l'avenue De Lorimier, le boulevard René-Lévesque Est et la rue Sherbrooke Est.

« Les projets lauréats du premier appel de projets du FIL illustrent parfaitement l'engagement de la communauté envers leur quartier. Je salue l'audace et la créativité des organismes du milieu, qui se dépassent jour après jour pour faire de leur quartier un milieu de vie agréable et humain. Les initiatives proposées témoignent des efforts déployés pour répondre aux enjeux propres au Village, tout en célébrant la diversité et l'inclusion. C'est un réel honneur que de pouvoir soutenir ces initiatives dont l'impact sera majeur dans la qualité de vie de toutes les populations du Village. »

Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie

Cinq initiatives lauréates pour le premier appel de projets

Un comité d'analyse, constitué de représentantes et représentants du SDÉ, de l'arrondissement de Ville-Marie et de PME MTL Centre-Ville, s'est réuni en mars dernier et, après une évaluation rigoureuse, a sélectionné cinq initiatives parmi les 39 déposées.

Construire ensemble (par Spectre de Rue)

Activités de formation et de sensibilisation à l'intention des commerçantes et commerçants et du grand public afin de répondre aux préoccupations liées à la cohabitation sociale, à la sécurité et à la gestion des tensions. Fête de quartier (par l'Association citoyenne du Village de Montréal)

Fête qui se déroulera dans une rue ou un parc du Village et qui créera un environnement chaleureux et accueillant avec des activités ludiques et culturelles. In socius : Un centre d'artistes autogéré dans le Village (par DC - Art Indisciplinaire)

Espace culturel autogéré par et pour les artistes 2SIALGBTQ+ et en situation de marginalisation, voué à l'exploration des liens entre handicap et identité queer. Marché Arc-en-ciel (par Fierté Montréal et MAD Collectif)

Lieu de rassemblement et d'échange, célébrant la diversité sous toutes ses formes avec des activités variées : stands d'artisanes et d'artisans locaux, performances artistiques et culturelles, espaces de réseautage. Pour un Village horti-culturel (par Sentier urbain)

Programmation « horti-culturelle », urbaine, interdisciplinaire et gratuite dans les espaces verts du Village, véritables havres d'harmonie qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie du quartier.

« Les initiatives retenues, adaptée aux réalités du Village, font écho à la mission de PME MTL Centre-Ville visant à agir comme levier économique et social. Ces communautés vibrantes et leurs projets audacieux nous inspirent, car elles participent à l'essor et l'unicité du quartier pour créer un milieu de vie florissant pour toutes et tous et développer, ensemble, les collectivités d'ici. »

Gilbert Samaha, directeur général de PME MTL Centre-Ville

Une deuxième édition à venir en 2025

Un deuxième appel de projets sera lancé dans les prochains mois, offrant plusieurs bourses pouvant aller jusqu'à 50 000 $ pour des actions citoyennes collectives, communautaires et/ou entrepreneuriales proposées afin d'améliorer la qualité de vie et la cohabitation dans le Village.

Des bailleurs de fonds privés ont été approchés afin de bonifier le FIL Village avec un deuxième volet qui appuierait également des projets d'entreprises privées. Notons que l'enveloppe supplémentaire viendrait s'ajouter à l'enveloppe totale de 150 000 $ confirmée pour la deuxième édition (2025).

À propos de l'arrondissement de Ville-Marie

Établi sur le site fondateur de Montréal, Ville-Marie, c'est : plusieurs quartiers animés, le cœur économique et effervescent de Montréal, le premier quartier culturel de la ville, des milliers d'étudiantes et d'étudiants qui s'y instruisent, plus d'un demi-million de personnes qui y transitent chaque jour… et l'un des centres-villes les plus habités en Amérique du Nord. En bref, un savant mélange d'architecture moderne et de trésors patrimoniaux. https://montreal.ca/ville-marie

À propos de PME MTL Centre-Ville

Acteur de premier plan dans le soutien au démarrage et à la croissance des petites et moyennes entreprises, PME MTL Centre-Ville offre un accompagnement, de la formation et du financement aux entrepreneurs des arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal, d'Outremont et de Ville-Marie ainsi que de la ville de Westmount. PME MTL Centre-Ville fait partie de PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, qui a pour mission de stimuler l'activité économique locale en favorisant le développement de l'entrepreneuriat et de l'emploi sur le territoire montréalais.

PME MTL Centre-Ville s'est engagé à anticiper et à soutenir le développement socioéconomique des collectivités, de manière intégrée, concertée et durable. https://pmemtl.com/blogue/developpement-economique-local%E2%80%AF-moteur-vitalite-collectivites

